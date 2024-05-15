Задержан экс-сотрудник миграционной службы полиции Домодедово. Он подозревается в выдаче подложных документов иностранцам

15 человек задержали в Подмосковье по уголовному делу о незаконной миграции. Среди них — бывший сотрудник миграционной службы городского округа Домодедово, сообщает Следственный комитет в среду, 15 мая.
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По версии следствия, с июля по декабрь прошлого года сотрудник миграционной службы и трое местных жителей организовали незаконный въезд и пребывание в России 11 иностранцев из Вьетнама, Узбекистана и Азербайджана. С помощью подложных документов о наличии гражданства Украины и регистрации в Херсонской области по упрощенной форме мигрантам выдали паспорта граждан России. Предположительно, за это иностранцы платили от 400 до 700 тысяч рублей.
Задержанные подозреваются в организации незаконной миграции, служебном подлоге и использовании заведомо подложного документа. Четырех подозреваемых отправили в СИЗО, одиннадцать человек — под подпиской о невыезде. В ходе обысков сотрудники изъяли телефоны, деньги и документы.