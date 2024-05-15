Конституционный суд признал право наказывать за экстремистскую символику, размещённую до её запрета

Закон обратной силы не имеет, но опубликовавшие в интернете экстремистскую символику могут быть привлечены к административной ответственности, даже если на момент размещения она не была запрещена. Такой вывод следует из определения Конституционного суда России, в марте отказавшего в рассмотрении жалобы на статью 20.3 КоАП, 15 мая на него обратили внимание адвокат Сергей Бадамшин и РАПСИ.

Судьи указали, что действующие нормы законодательства исключают привлечение к ответственности за то, что на момент совершения не являлось административным правонарушением. Однако публичная пропаганда или демонстрация запрещённой символики (20.3) имеет длящийся характер нарушения. Противоправность заключается в самом факте демонстрации.

