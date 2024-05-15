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    Конституционный суд признал право наказывать за экстремистскую символику, размещённую до её запрета

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    Закон обратной силы не имеет, но опубликовавшие в интернете экстремистскую символику могут быть привлечены к административной ответственности, даже если на момент размещения она не была запрещена. Такой вывод следует из определения Конституционного суда России, в марте отказавшего в рассмотрении жалобы на статью 20.3 КоАП, 15 мая на него обратили внимание адвокат Сергей Бадамшин и РАПСИ.

    Судьи указали, что действующие нормы законодательства исключают привлечение к ответственности за то, что на момент совершения не являлось административным правонарушением. Однако публичная пропаганда или демонстрация запрещённой символики (20.3) имеет длящийся характер нарушения. Противоправность заключается в самом факте демонстрации.

    «Момент размещения соответствующей символики способом, обеспечивающим доступ к ней неограниченного круга лиц, не имеет правового значения, поскольку после признания судом организации экстремистской публичная демонстрация ее символики запрещена и должна быть прекращена», — говорится в отказном определении КС.

    Поводом для разъяснения суда стала жалоба бывшего московского муниципального депутата Елены Сельковой. В августе 2022 года Черемушкинский райсуд Москвы оштрафовал её на 1,5 тысячи рублей за демонстрацию экстремистской символики. Поводом для этого стали четыре поста с упоминанием «Умного голосования»* в соцсети женщины. Суд увидел в них символику «Штабов Навального»** — их признали экстремистскими и запретили в 2021 году.

    Селькова рассказывала, что кроме штрафа ей на год запретили участвовать в выборах. Оспорить решение в апелляционной инстанции в 2022 году ей не удалось, но она готовилась идти до конца — из принципа.

    КС в рассмотрении её обращения отказал, поскольку, исходя из разъяснения, спорная норма не может рассматриваться как нарушение конституционных прав заявительницы. Определение обжалованию не подлежит.

    *Сайт «Умного голосования» внесен Роскомнадзором в число запрещенных.


    ** Штабы Навального были признаны экстремистской организацией и ликвидированы.

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