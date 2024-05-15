Реклама

    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 17

    2 м/с, ю-з

    767мм

    44%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd91.36eur98.67
    Реклама
    СРОЧНО

    Аномальные пробки в Петербурге

    Обвиняемый в убийстве в ресторане «Чабрец» стал фигурантом еще одного уголовного дела

    4879
    4 комментария

    Вернувшегося с СВО Алексея Исакова, обвиняемого в убийстве своего знакомого в ресторане «Чабрец» на Московском проспекте в марте этого года, заподозрили в еще одном преступлении — незаконном ношении огнестрельного оружия (222 УК РФ), об этом 15 мая стало известно «Фонтанке».

    СК уже расследует уголовное дело по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). По данным следствия, вечером 18 марта Исаков, находясь в заведении на Московском проспекте, четырежды выстрелил в знакомого из пистолета ТТ.

    «Фонтанка.ру»

    По предварительным данным, экспертиза показала, что пистолет, из которого стрелял обвиняемый, является самодельным. Предположительно, это оружие калибра 7.62, которое было изготовлено в том числе из деталей учебного списанного пистолета системы Токарева образца 1930 года. Он относится к категории нарезного короткоствольного огнестрельного оружия, из-за чего в действиях Исакова увидели признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 УК РФ.

    Как писала «Фонтанка», предварительно, предметом спора между мужчинами стали 7 миллионов рублей. Стрелявший — 40-летний Алексей Исаков — недавно вернулся с СВО, куда попал из колонии. Несколько лет назад он устроил гонки с ДПС в Московском районе Петербурга. Московский районный суд Петербурга избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 17 мая. Заседание проходило в закрытом режиме, прессу пустили в зал только на оглашение меры. О закрытии процесса ходатайствовал следователь, ссылаясь на необходимость сохранения тайны предварительного расследования.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    УбийствоРесторан
    ЛАЙК0
    СМЕХ7
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close