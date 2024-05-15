Обвиняемый в убийстве в ресторане «Чабрец» стал фигурантом еще одного уголовного дела

Вернувшегося с СВО Алексея Исакова, обвиняемого в убийстве своего знакомого в ресторане «Чабрец» на Московском проспекте в марте этого года, заподозрили в еще одном преступлении — незаконном ношении огнестрельного оружия (222 УК РФ), об этом 15 мая стало известно «Фонтанке».

СК уже расследует уголовное дело по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). По данным следствия, вечером 18 марта Исаков, находясь в заведении на Московском проспекте, четырежды выстрелил в знакомого из пистолета ТТ.