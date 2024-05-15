Обвиняемый в убийстве в ресторане «Чабрец» стал фигурантом еще одного уголовного дела

Вернувшегося с СВО Алексея Исакова, обвиняемого в убийстве своего знакомого в ресторане «Чабрец» на Московском проспекте в марте этого года, заподозрили в еще одном преступлении — незаконном ношении огнестрельного оружия (222 УК РФ), об этом 15 мая стало известно «Фонтанке».
СК уже расследует уголовное дело по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). По данным следствия, вечером 18 марта Исаков, находясь в заведении на Московском проспекте, четырежды выстрелил в знакомого из пистолета ТТ.
«Фонтанка.ру»
По предварительным данным, экспертиза показала, что пистолет, из которого стрелял обвиняемый, является самодельным. Предположительно, это оружие калибра 7.62, которое было изготовлено в том числе из деталей учебного списанного пистолета системы Токарева образца 1930 года. Он относится к категории нарезного короткоствольного огнестрельного оружия, из-за чего в действиях Исакова увидели признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 УК РФ.
Как писала «Фонтанка», предварительно, предметом спора между мужчинами стали 7 миллионов рублей. Стрелявший — 40-летний Алексей Исаков — недавно вернулся с СВО, куда попал из колонии. Несколько лет назад он устроил гонки с ДПС в Московском районе Петербурга. Московский районный суд Петербурга избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 17 мая. Заседание проходило в закрытом режиме, прессу пустили в зал только на оглашение меры. О закрытии процесса ходатайствовал следователь, ссылаясь на необходимость сохранения тайны предварительного расследования.