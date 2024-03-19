Задержанного за убийство в ресторане «Чабрец» уже ловили на ЗСД со стрельбой. В BMW X6 выпустили почти три десятка пуль

Задержанный за убийство в ресторане «Чабрец» в Московском районе Петербурга Алексей Исаков несколько лет назад устроил гонки с ДПС в Московском районе Петербурга.



В августе 2020 года инспекторы поздней ночью заметили BMW X6, развернувшийся в запрещенном месте на пересечении Московского проспекта и Благодатной улицы, вспоминает «Дорожный инспектор». Водитель летел на «красный», по пути угодил в ДТП с несколькими авто. Нагнали его только на ЗСД, где он попытался наехать на инспектора, снеся дверь на патрульном авто. В багажнике находились номерные знаки на магнитах с другого автомобиля, а вот документов у мужчины при себе не оказалось. Остановить BMW удалось только 32 выстрелами (один предупредительный и 29 попали в цель).