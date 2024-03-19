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    Задержанного за убийство в ресторане «Чабрец» уже ловили на ЗСД со стрельбой. В BMW X6 выпустили почти три десятка пуль

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    38 комментариев

    Задержанный за убийство в ресторане «Чабрец» в Московском районе Петербурга Алексей Исаков несколько лет назад устроил гонки с ДПС в Московском районе Петербурга.

    В августе 2020 года инспекторы поздней ночью заметили BMW X6, развернувшийся в запрещенном месте на пересечении Московского проспекта и Благодатной улицы, вспоминает «Дорожный инспектор». Водитель летел на «красный», по пути угодил в ДТП с несколькими авто. Нагнали его только на ЗСД, где он попытался наехать на инспектора, снеся дверь на патрульном авто. В багажнике находились номерные знаки на магнитах с другого автомобиля, а вот документов у мужчины при себе не оказалось. Остановить BMW удалось только 32 выстрелами (один предупредительный и 29 попали в цель).

    «Фонтанка» писала, что 23 октября 2020 года Московский районный суд Петербурга признал Исакова виновным по ст. 264.1 УК РФ (нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию). Сам он полностью признал вину и раскаялся. Его приговорили к 7 месяцам лишения свободы. Однако у мужчины имелись неснятые и непогашенные судимости, так что совокупный срок в колонии-поселении составил 2 года 1 месяц. Также он был на 2 года и 5 месяцев лишен водительских прав.

    В мае 2021 года Исаков получил 3,5 года общего режима, суд учел предыдущие приговоры и время под стражей. Судили Алексея за ряд эпизодов. На улице он случайно увидел прицеп со снегоболотоходом, решил его украсть и продать, что и сделал. В офисе компании, где он совершал покупку, Исаков заприметил сейф, позже вспомнил о нем и тоже решил украсть. Чтобы его не вычислили, он оторвал от случайной BMW на улице номерные знаки и повесил на свою X6.

    Из колонии он отправился на СВО, а 18 марта этого года стал подозреваемым по уголовному делу об убийстве в ресторане «Чабрец». Насколько известно нашему изданию, предметом спора были 7 миллионов рублей. Деньги Исакову якобы задолжал его партнер, который и получил несколько смертельных пуль в ресторане. После случившегося мужчина предпочел не скрыться из ресторана, а сдаться.

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    Комментарии 38

    Гость19 Мар 2024 в 18:23
    Семь месяцев за задержание с поддельными номерами? Чудна страна где за сворованный товар больше тысячи рублей дают несколько лет, а за такое 7 месяцев...
    +0−0
    Гость19 Мар 2024 в 18:16
    Нормальный перец,ща таких будет много..
    +0−0
    VKuser5462861819 Мар 2024 в 18:06
    Элита..................................
    +0−0
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