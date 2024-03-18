Задержанный за стрельбу в ресторане на Московском недавно вернулся с СВО, куда попал из колонии

Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Стрелявший в ресторане «Чабрец» на Московском проспекте имел претензии к убитому на 7 миллионов рублей и боевой опыт. На очередные переговоры с партнером он пришел в прямом и переносном смысле заряженный.

По данным «Фонтанки», стрелял 40-летний уроженец Ленинграда Алексей Исаков. Насколько известно нашему изданию, предметом спора были 7 миллионов рублей, которые, как убежден Исаков, ему задолжал его партнер. Убитый партнер, видимо, с расчетами Алексея согласен не был, переговоры об этих деньгах велись довольно давно. Известно, что часть суммы убитый принес на встречу.

«Фонтанка.ру»

Исаков в недавнем прошлом вернулся с СВО, очевидно, уже несколько другим человеком.

Судя по всему, на СВО Исаков отправился из колонии. В мае 2021 года он получил 3,5 года общего режима, суд учел предыдущие приговоры и время под стражей. Судили Алексея за ряд эпизодов. На улице он случайно увидел прицеп со снегоболотоходом, решил его украсть и продать, что и сделал. В офисе компании, где он совершал покупку, Исаков заприметил сейф, позже вспомнил о нем и тоже решил украсть. Чтобы его не вычислили, он оторвал от случайной BMW на улице номерные знаки и повесил на свою X6.

Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Ранее на этой же машине он не первый раз катался по городу пьяным, по статье 264.1 его приговаривали дважды. Еще за одну кражу его судили в Кировском районе.

В 2018 году его задерживали по подозрению в угоне «Лады», при нем было найдено удостоверение сотрудника ФСИН. Алексей тогда сказал, что раньше работал, был уволен, а удостоверение не сдал, потому что оно было утеряно, но позже нашлось. Судя по всему, эти эпизоды не ушли дальше подозрений.

Отметим и такую деталь: сразу после выстрелов у подозреваемого было время, чтобы вскочить и убежать, вряд ли бы среди персонала или посетителей «Чабреца» нашелся бы смельчак, которому не страшны пули. Однако Исаков с места не двинулся и фактически сдался, видимо, такой исход был в его плане.

В петербургском главке сообщили, что конфликт между посетителями ресторана на Московском проспекте произошел 18 марта около 19:36. В результате один из мужчин выстрелил в другого из пистолета. Пострадавший скончался на месте. Прибывшими полицейскими стрелявший был задержан. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, все обстоятельства устанавливаются.