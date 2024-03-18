Задержанный за стрельбу в ресторане на Московском недавно вернулся с СВО, куда попал из колонии

Стрелявший в ресторане «Чабрец» на Московском проспекте имел претензии к убитому на
По данным «Фонтанки», стрелял
«Фонтанка.ру»
Исаков в недавнем прошлом вернулся с СВО, очевидно, уже несколько другим человеком.
Судя по всему, на СВО Исаков отправился из колонии. В мае 2021 года он получил
Ранее на этой же машине он не первый раз катался по городу пьяным, по
В 2018 году его задерживали по подозрению в угоне «Лады», при нем было найдено удостоверение сотрудника ФСИН. Алексей тогда сказал, что раньше работал, был уволен, а удостоверение не сдал, потому что оно было утеряно, но позже нашлось. Судя по всему, эти эпизоды не ушли дальше подозрений.
Отметим и такую деталь: сразу после выстрелов у подозреваемого было время, чтобы вскочить и убежать, вряд ли бы среди персонала или посетителей «Чабреца» нашелся бы смельчак, которому не страшны пули. Однако Исаков с места не двинулся и фактически сдался, видимо, такой исход был в его плане.
В петербургском главке сообщили, что конфликт между посетителями ресторана на Московском проспекте произошел 18 марта около 19:36. В результате один из мужчин выстрелил в другого из пистолета. Пострадавший скончался на месте. Прибывшими полицейскими стрелявший был задержан. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, все обстоятельства устанавливаются.