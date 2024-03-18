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    В ресторане «Чабрец» на Московском убили человека

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    121 комментарий

    Встреча двоих мужчин в ресторане «Чабрец» на Московском проспекте в Петербурге закончилась убийством вечером 18 марта.

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    Как стало известно «Фонтанке», двое мужчин на вид лет 30 с лишним поначалу мирно сидели за столиком. Внезапно встреча начала проходить на повышенных тонах, после чего один выстрелил в другого несколько раз из пистолета ТТ.

    Полиция приехала практически мгновенно. Стрелок не сопротивлялся и был задержан. При себе у него была крупная сумма денег.

    Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»

    читатель «Фонтанки»

    К ресторану стянуты кареты скорой помощи, а также несколько машин полиции и Росгвардии. В самом заведении подтвердили, что около 19:30 «случилось серьезное ЧП», на место прибыла полиция. Ресторан закрыт на вход и выход и сегодня, вероятнее всего, уже не возобновит работу.

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    Комментарии 121

    Stenmen18 Мар 2024 в 22:04
    А нас все 90-ми пугали!)))
    +0−0
    27492304518 Мар 2024 в 21:56
    Как хорошо, что у нас Лучший президент теперь. Ура, Чтооо будет дальше?
    +1−0
    Diver_5e4d0cc16db8818 Мар 2024 в 21:51
    Сидели спокойно, выпивали, стрельба началась после слов " семантика в творчестве Пришвина не однозначна "
    +0−0
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