В ресторане «Чабрец» на Московском убили человека

Встреча двоих мужчин в ресторане «Чабрец» на Московском проспекте в Петербурге закончилась убийством вечером 18 марта.
Как стало известно «Фонтанке», двое мужчин на вид лет 30 с лишним поначалу мирно сидели за столиком. Внезапно встреча начала проходить на повышенных тонах, после чего один выстрелил в другого несколько раз из пистолета ТТ.
Полиция приехала практически мгновенно. Стрелок не сопротивлялся и был задержан. При себе у него была крупная сумма денег.
Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
читатель «Фонтанки»
К ресторану стянуты кареты скорой помощи, а также несколько машин полиции и Росгвардии. В самом заведении подтвердили, что около 19:30 «случилось серьезное ЧП», на место прибыла полиция. Ресторан закрыт на вход и выход и сегодня, вероятнее всего, уже не возобновит работу.