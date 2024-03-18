    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -2

    1 м/с, вос

    769мм

    69%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd91.98eur100.24

    СК возбудил уголовное дело по факту убийства в ресторане на Московском

    223
    обсудить
    Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Уголовное дело об убийстве (ч.1 ст. 105 УК РФ) возбудил Следственный комитет Петербурга после стрельбы в ресторане «Чабрец» на Московском проспекте, в результате которой погиб мужчина. Стрелок задержан, ему должны предъявить обвинение и избрать меру пресечения, сообщает пресс-служба ведомства 18 марта.

    «Фонтанка.ру»

    В настоящее время проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели и назначаются необходимые экспертизы.

    По данным «Фонтанки», по подозрению в убийстве задержан 40-летний уроженец Ленинграда Алексей Исаков. Насколько известно нашему изданию, предметом спора были 7 млн рублей, которые, как убежден Исаков, ему задолжал его партнер. Исаков недавно вернулся из зоны специальной военной операции, куда отправился из колонии. После случившегося он предпочел не скрыться из ресторана, а сдаться.

    ПоделитьсяПоделиться

    Подробнее о стрельбе читайте в нашем материале.

    Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close