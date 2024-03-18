СК возбудил уголовное дело по факту убийства в ресторане на Московском

Уголовное дело об убийстве (ч.1 ст. 105 УК РФ) возбудил Следственный комитет Петербурга после стрельбы в ресторане «Чабрец» на Московском проспекте, в результате которой погиб мужчина. Стрелок задержан, ему должны предъявить обвинение и избрать меру пресечения, сообщает пресс-служба ведомства 18 марта.
«Фонтанка.ру»
В настоящее время проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели и назначаются необходимые экспертизы.
По данным «Фонтанки», по подозрению в убийстве задержан 40-летний уроженец Ленинграда Алексей Исаков. Насколько известно нашему изданию, предметом спора были 7 млн рублей, которые, как убежден Исаков, ему задолжал его партнер. Исаков недавно вернулся из зоны специальной военной операции, куда отправился из колонии. После случившегося он предпочел не скрыться из ресторана, а сдаться.
Подробнее о стрельбе читайте в нашем материале.