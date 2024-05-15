Полицейский ответ Бастрыкину: пять выстрелов у ТРК «Сити Молл» стали уголовным хулиганством

Полицейское следствие возбудило уголовное дело после стрельбы у ТРК «Сити Молл» в Приморском районе Петербурга. Скрывшегося водителя ищут как хулигана.
По данным «Фонтанки», дело возбуждено утром 15 мая. Конфликт из-за парковки у торгово-развлекательного комплекса квалифицировали как хулиганство с применением оружия (213 УК). Водитель Li L9 стрелял не меньше пяти раз — столько гильз нашли на месте происшествия. У пострадавшего непроникающие ранения живота и бедра.
Личность стрелка пока не установлена. Через несколько часов после случившегося полицейские нашли чёрный Li L9 на Серебристом бульваре. Машина принадлежит фирме, водителя в ней не было.
Следственный комитет накануне возбудил дело о покушении на убийство. Прокуратура не увидела в предоставленных материалах подтверждения, что у стрелявшего был умысел на лишение жизни, и отменила постановление, рекомендовав провести дополнительную проверку. Глава СКР Александр Бастрыкин указал, что это лишило органы следствия необходимых для расследования полномочий, и поручил возбудить дело повторно.
Стрельба на Коломяжском проспекте, которая произошла накануне в четвёртом часу дня, попала на видео. 38-летний пострадавший остаётся в больнице после операции.