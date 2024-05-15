Реклама

    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 13

    2 м/с, зап

    768мм

    55%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd91.36eur98.67
    Реклама

    Полицейский ответ Бастрыкину: пять выстрелов у ТРК «Сити Молл» стали уголовным хулиганством

    5346
    6 комментариев

    Полицейское следствие возбудило уголовное дело после стрельбы у ТРК «Сити Молл» в Приморском районе Петербурга. Скрывшегося водителя ищут как хулигана.

    По данным «Фонтанки», дело возбуждено утром 15 мая. Конфликт из-за парковки у торгово-развлекательного комплекса квалифицировали как хулиганство с применением оружия (213 УК). Водитель Li L9 стрелял не меньше пяти раз — столько гильз нашли на месте происшествия. У пострадавшего непроникающие ранения живота и бедра.

    Личность стрелка пока не установлена. Через несколько часов после случившегося полицейские нашли чёрный Li L9 на Серебристом бульваре. Машина принадлежит фирме, водителя в ней не было.

    Следственный комитет накануне возбудил дело о покушении на убийство. Прокуратура не увидела в предоставленных материалах подтверждения, что у стрелявшего был умысел на лишение жизни, и отменила постановление, рекомендовав провести дополнительную проверку. Глава СКР Александр Бастрыкин указал, что это лишило органы следствия необходимых для расследования полномочий, и поручил возбудить дело повторно.

    Стрельба на Коломяжском проспекте, которая произошла накануне в четвёртом часу дня, попала на видео. 38-летний пострадавший остаётся в больнице после операции.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Стрельба
    ЛАЙК2
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ7
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close