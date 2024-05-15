Полицейский ответ Бастрыкину: пять выстрелов у ТРК «Сити Молл» стали уголовным хулиганством

Полицейское следствие возбудило уголовное дело после стрельбы у ТРК «Сити Молл» в Приморском районе Петербурга. Скрывшегося водителя ищут как хулигана.



По данным «Фонтанки», дело возбуждено утром 15 мая. Конфликт из-за парковки у торгово-развлекательного комплекса квалифицировали как хулиганство с применением оружия (213 УК). Водитель Li L9 стрелял не меньше пяти раз — столько гильз нашли на месте происшествия. У пострадавшего непроникающие ранения живота и бедра.

Личность стрелка пока не установлена. Через несколько часов после случившегося полицейские нашли чёрный Li L9 на Серебристом бульваре. Машина принадлежит фирме, водителя в ней не было.