Саша Цой выпустил клип из ранее неопубликованных видео, снятых Виктором Цоем

На YouTube-канале Александра Цоя 15 мая вышел клип на его песню «Часть меня (которой нет)». Он собран из архивных видео, снятых в 1989 и 1990 годах Виктором Цоем на камеру. Ранее они не публиковались.
В кадре появляется и сам Саша в детстве, и, неоднократно, Юрий Каспарян, который теперь записал партию гитары для песни. Сама песня вошла в альбом «Основан на реальных событиях».
«В какой-то момент оно все сошлось у меня в голове, — прокомментировал выход видео Саша Цой. — О чем песня, кого позвать в нее сыграть и что делать с этими лежащими у меня на компьютере съемками с папиной камеры. Юрий тоже сказал, что, только когда он увидел клип, у него сложился пазл: почему это было сделано и о чем. Так что тут эти три элемента: песня, видео и коллаборация — они идеально друг к другу подходят и дополняют друг друга».
На осень 2024 года запланирован первый концертный тур Саши Цоя.