Саша Цой выпустил клип из ранее неопубликованных видео, снятых Виктором Цоем

На YouTube-канале Александра Цоя 15 мая вышел клип на его песню «Часть меня (которой нет)». Он собран из архивных видео, снятых в 1989 и 1990 годах Виктором Цоем на камеру. Ранее они не публиковались.



В кадре появляется и сам Саша в детстве, и, неоднократно, Юрий Каспарян, который теперь записал партию гитары для песни. Сама песня вошла в альбом «Основан на реальных событиях».

