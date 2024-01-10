«"Зайцем" едете?» Поездка в автобусе закончилась для петербурженки потасовкой и травмпунктом

28-летнюю женщину вытолкнули из автобуса в Петербурге. У нее возникли сложности с оплатой проезда.

Как «Фонтанке» рассказала пассажирка Алёна 10 января, всё произошло пару дней назад. Она села в автобус № 26 и собиралась оплатить проезд, но увидела, что на ее «Подорожнике» кончились деньги. Женщина перевела нужную сумму на проездной через приложение и хотела активировать средства с помощью валидаторов в автобусе, но у нее не получилось это сделать ни на одном устройстве. «Почему-то он выдавал ошибку о якобы неисправности моей карты. Такое случается, потому что некоторые валидаторы в наземном транспорте неисправны, с них не получается произвести активацию положенных на проездной денежных средств. В неисправность своего "Подорожника" я не поверила», – говорит Алена.

Кондуктор, в свою очередь, не поверила в неисправность валидаторов и потребовала оплатить проезд, однако у пассажирки с собой был только «Подорожник». При этом, по словам Алёны, кондуктор повысила на нее голос и вела себя по-хамски – она якобы начала толкать пассажирку в сторону выхода. Женщина решила включить видеозапись на телефоне, и тогда кондуктор отступила. Однако рядом сидел другой пассажир, который, по словам Алёны, начал кричать на нее и требовать покинуть автобус. Этот момент и попал на видео.

читательница «Фонтанки» Алёна

«Он начал рукоприкладство: грубо выталкивать меня из автобуса, агрессивно отцеплял мои руки от поручня, за который я держалась, кричал. Я не собиралась покидать автобус раньше своей остановки, потому что я была уверена, что я ничего не нарушила. Я была готова оплатить проезд», – пояснила пассажирка.



В итоге мужчина всё же вытолкнул ее из автобуса. Оказавшись на остановке, Алёна обнаружила у себя рану на руке и обратилась в травмпункт.



Фото: читательница «Фонтанки» Алёна Фото: читательница «Фонтанки» Алёна Поделиться Поделиться





Кроме того, женщина написала заявление в полицию и жалобу в Роспотребнадзор. При этом на следующий день Алёна попробовала активировать карту через валидатор в троллейбусе, и, по ее словам, всё сработало.



В «Пассажиравтотрансе» пояснили «Фонтанке», что по правилам, войдя в салон, пассажир обязан немедленно оплатить проезд, и кондуктор уполномочен проконтролировать правильность оплаты.



«Оплата с помощью валидаторов может проходить некорректно в связи с тем, что пассажиры неправильно пользуются валидатором, а также по причинам неустойчивой мобильной связи, отсутствия сигнала в зоне покрытия сети, не зависящим от перевозчика. Кроме того, причинами невозможности оплаты могут быть повреждение карты и задолженность по оплате проезда», – объяснили в пресс-службе предприятия.

