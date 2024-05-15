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    Фура попала в ДТП на КАД, кабину перекинуло через отбойник

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    Серьёзное ДТП собрало небольшую пробку на востоке КАД утром 15 мая.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад
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    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 10 часов поступила информация о ДТП на 46-м километре внутреннего кольца, в районе съезда на проспект Косыгина. Грузовой автомобиль врезался в барьерное ограждение, пострадал один человек.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

    Сейчас фура находится в полосе безопасности. Затор на внутреннем кольце, по данным «Яндекс.Карт», менее километра. На внешнем кольце более длинная пробка из-за дорожных работ — около 6 километров.

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад

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