Фура попала в ДТП на КАД, кабину перекинуло через отбойник

Серьёзное ДТП собрало небольшую пробку на востоке КАД утром 15 мая.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 10 часов поступила информация о ДТП на 46-м километре внутреннего кольца, в районе съезда на проспект Косыгина. Грузовой автомобиль врезался в барьерное ограждение, пострадал один человек.
Сейчас фура находится в полосе безопасности. Затор на внутреннем кольце, по данным «Яндекс.Карт», менее километра. На внешнем кольце более длинная пробка из-за дорожных работ — около 6 километров.