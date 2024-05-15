У компании, которая будет строить ВСМ Петербург — Москва, сменился директор

Новым гендиректором ООО «ВСМ Две столицы» стал Олег Тони. Ранее он был замдиректора РЖД.
Согласно СПАРК, Тони стал гендиректором «ВСМ Две столицы» с 14 мая. Ранее с момента учреждения компании в январе 2024 года ее возглавлял Дмитрий Гаврилов.
Олег Тони является руководителем АО «Скоростные магистрали», которое ранее проводило некоторые подготовительные работы для строительства ВСМ. На должности замдиректора РЖД он отвечал за московский и петербургский транспортные узлы, однако, как сообщило 15 мая РИА Новости, покинул ее.
«ВСМ Две столицы» — это компания, с которой государство заключит концессионное соглашение о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали из Петербурга в Москву, соответствующее поручение дал президент.
В уставный капитал компании войдут регионы, через которые пройдет железная дорога (в частности от Петербурга ждут 30 млрд), РЖД и УК «Лидер». Общая стоимость проекта превышает 2 трлн.
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