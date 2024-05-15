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    Суд арестовал столичного блогера, оскорблявшего участников спецоперации во время стрима

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    Зеленоградский районный суд заключил под стражу до 13 июля блогера Александра Соколовского, который угрожал расправой участникам спецоперации во время стрима и одновременно с этим собирал себе 100 тысяч рублей «на трудную жизнь». Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2-й статьи 282 УК РФ — возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, сообщает 15 мая пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

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    На стрим обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, разместившая в своем телеграм-канале отрывок с высказываниями Соколовского 13-го числа. Общественница отметила, что высказывания мужчины «просто за гранью». Она обратилась в МВД.

    официальный телеграм-канал судов общей юрисдикции города Москвы

    Накануне полиция установила личность мужчины, сообщала официальный представитель полиции Ирина Волк. Им оказался 36-летний уроженец Таганрога. Его доставили в отдел полиции, а в квартире провели обыск, по результатам которого правоохранители изъяли компьютер и средства связи.

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