В Японии — рекордное число заражений редкой болезнью, из-за которой отмирают ткани рук и ног

В Японии фиксируется рекордное количество заражений гемолитическим стрептококком. Заболевание опасно тем, что вызывает отмирание тканей рук и ног. Об этом 15 мая сообщает телерадиокомпания NHK.



Инфекция в основном вызвана бактериями гемолитического стрептококка группы А. Течение болезни может стремительно ухудшаться и приводить к летальному исходу.



«По данным Национального института инфекционных заболеваний, количество пациентов в Японии с начала этого года по 5-е число этого месяца составляет 801, что в 2,76 раза больше, чем за тот же период прошлого года», — пишет NHK.

