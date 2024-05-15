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    В Японии — рекордное число заражений редкой болезнью, из-за которой отмирают ткани рук и ног

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    В Японии фиксируется рекордное количество заражений гемолитическим стрептококком. Заболевание опасно тем, что вызывает отмирание тканей рук и ног. Об этом 15 мая сообщает телерадиокомпания NHK.

    Инфекция в основном вызвана бактериями гемолитического стрептококка группы А. Течение болезни может стремительно ухудшаться и приводить к летальному исходу.

    «По данным Национального института инфекционных заболеваний, количество пациентов в Японии с начала этого года по 5-е число этого месяца составляет 801, что в 2,76 раза больше, чем за тот же период прошлого года», — пишет NHK.

    Пока непонятно, в чем причина роста числа заболевших. Было отмечено увеличение заражений фарингитом, который вызван теми же бактериями.

    Сейчас специалисты призывают хотя бы к минимальным мерам защиты: чаще мыть и дезинфицировать руки. Если бактерии, указанные выше, проникнут в рану, это может вызвать тяжелые последствия.

    Ранее в Испании были выявлены десятки пациентов, заразившихся крысиным гепатитом.

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    ЯпонияЗаболеваемостьРедкая болезнь
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