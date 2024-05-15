Как доехать на «Ночь музеев» в Петербурге на автобусе

«Ночь музеев» состоится уже в ближайшие выходные, с 18 на 19 мая. В Петербурге добраться до музеев, участвующих в акции, желающие смогут на автобусах. Работать будут четыре маршрута.



Автобусы акции будут ходить с 23:00 18 мая до 6:00 19 мая, сообщает 15 мая комитет по транспорту. Ездить на них можно будет по билетам «Ночи музеев». Все маршруты для удобства будут пересекаться на Исаакиевской площади — на остановке у Александровского сада. Исключение во время разводки мостов составит василеостровский маршрут. Остановки автобусы будут делать только у музеев, участвующих в акции.