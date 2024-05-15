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    Как доехать на «Ночь музеев» в Петербурге на автобусе

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    «Ночь музеев» состоится уже в ближайшие выходные, с 18 на 19 мая. В Петербурге добраться до музеев, участвующих в акции, желающие смогут на автобусах. Работать будут четыре маршрута.

    Автобусы акции будут ходить с 23:00 18 мая до 6:00 19 мая, сообщает 15 мая комитет по транспорту. Ездить на них можно будет по билетам «Ночи музеев». Все маршруты для удобства будут пересекаться на Исаакиевской площади — на остановке у Александровского сада. Исключение во время разводки мостов составит василеостровский маршрут. Остановки автобусы будут делать только у музеев, участвующих в акции.

    Маршрут «Центр-1» пойдет от Исаакиевской площади до проспекта Стачек. На нем можно будет доехать до:

    • Музея истории религии,
    • Республики кошек,
    • Музея искусства Санкт‑Петербурга XX–XXI веков,
    • Музейно‑выставочного центра «Петербургский художник»,
    • Музея железных дорог России,
    • Усадьбы княгини Дашковой.
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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    Маршрут «Центр-2» от Исаакиевской площади протянется до Шпалерной улицы. Автобусы довезут до:

    • Музея истории религии,
    • Республики кошек,
    • Музея мостов,
    • Военно‑медицинского музея,
    • Музея Арктики и Антарктики,
    • Музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме,
    • Музейного комплекса «Вселенная Воды».
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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    Маршрут «Центр-3» свяжет Исаакиевскую площадь и площадь Александра Невского. На нем можно будет доехать до:

    • Музея истории религии,
    • Республики кошек,
    • Академической Капеллы Санкт‑Петербурга,
    • Музея советских игровых автоматов,
    • Arts Square Gallery,
    • Большого зала Филармонии имени Д. Д. Шостаковича,
    • Центра Михаила Шемякина,
    • Музея театрального и музыкального искусства,
    • Библиотеки имени В. В. Маяковского на Фонтанке,
    • Музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме,
    • Музея городской скульптуры, как Некрополя мастеров искусств, так и Нового выставочного зала.
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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    Маршрут «Васильевский остров — Петроградская сторона» станет самым протяженным. Он позволит добраться до:

    • Музея истории религии,
    • Республики кошек,
    • Музея почвоведения имени В. В. Докучаева,
    • Музея Академии художеств,
    • Лютеранской церкви Святой Екатерины,
    • Музея‑института семьи Рерихов,
    • Мастерской Аникушина,
    • Музея петербургского авангарда,
    • Планетария,
    • Артиллерийского музея,
    • Музея политической истории России.
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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    Во время ночной разводки мостов с 1:00 до 5:00 автобусы последнего маршрута не будут доезжать до Исаакиевской площади. Обслуживать все маршруты будет подведомственный Комитету по транспорту ГУП «Пассажиравтотранс». Наземный общественный транспорт и метро Петербурга в «Ночь музеев» будут работать по обычным графикам выходных.

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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    О том, что интересного представят участники «Ночи музеев» посетителям, читайте в материале «Фонтанки». А подробнее о программе каждого музея можно узнать на сайте акции.

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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    ПетербургНочь музеевАвтобусыОбщественный транспорт
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