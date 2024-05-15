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    Аномальные пробки в Петербурге

    В Петербурге раскрыли ещё одно хищение у блокадницы, лишившейся выплаты к 9 мая. Ущерб вырос в 23 раза

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    Петербургская полиция раскрыла ещё одно преступление, жертвой которого стала жительница блокадного Ленинграда, перед Днём Победы оставшаяся без положенной ей выплаты. По версии следствия, женщину обирали под предлогом заботы.

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 15 мая, 37-летнего родственника пенсионерки подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Полиция установила, что он похитил у женщины порядка полутора миллионов рублей, обещая ей уход и хороший уровень жизни.

    В отношении мужчины возбудили второе уголовное дело. Старт первому — по статье о грабеже — дало заявление 84-летней пенсионерки, у которой отобрали пенсию в 20 тысяч рублей и 50 тысяч от государства к годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

    Ущерб от мошеннических действий, по данным «Фонтанки, оценивается в 1 миллион 548 тысяч рублей. Под подозрением муж внучки блокадницы. Он работает в охранной фирме. В прошлом: работа в органах внутренних дел, увольнение после настоятельной рекомендации руководства и банкротство. Мужчина был должником у пары десятков микрофинансовых организаций, на сегодняшний день расплатиться со всеми долгами не удалось.

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