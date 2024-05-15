В Петербурге раскрыли ещё одно хищение у блокадницы, лишившейся выплаты к 9 мая. Ущерб вырос в 23 раза

Петербургская полиция раскрыла ещё одно преступление, жертвой которого стала жительница блокадного Ленинграда, перед Днём Победы оставшаяся без положенной ей выплаты. По версии следствия, женщину обирали под предлогом заботы.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 15 мая, 37-летнего родственника пенсионерки подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Полиция установила, что он похитил у женщины порядка полутора миллионов рублей, обещая ей уход и хороший уровень жизни.

В отношении мужчины возбудили второе уголовное дело. Старт первому — по статье о грабеже — дало заявление 84-летней пенсионерки, у которой отобрали пенсию в 20 тысяч рублей и 50 тысяч от государства к годовщине Победы в Великой Отечественной войне.