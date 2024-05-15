Скончалась многолетний директор Дворца пионеров Галина Чернякова

Ушла из жизни легендарный директор Ленинградского дворца пионеров (1962–1990) Галина Чернякова, сообщает Санкт-Петербургской городской дворец творчества юных.
Коллеги вспоминают ее как человека, для которого не существовало препятствий: так у детей появился собственный лагерь «Зеркальный», был создан Театрально-концертный комплекс «Карнавал», построен корабль для морских практик «Юный Балтиец», одобрено строительство бассейна на Фонтанке. Отмечается, что за годы управления Галины Черняковой территория Дворца пионеров увеличилась почти в 2,5 раза.
К тому же на годы ее руководства пришлось появление памятных линеек на Дворцовой, Вахты памяти на Дороге жизни, был создан монумент «Цветок жизни», открылась станция метро «Пионерская» и зародилась акция «Алые паруса» — все это неотъемлемая часть жизни ленинградских пионеров, и эти события напрямую связаны с именем Галины Михайловны.
Чернякова стала основателем и вдохновителем серии сборников «РОСТ: Ребенок. Общество. Семья. Творчество». За свою работу она была отмечена медалью «За трудовую доблесть», орденом «Знак Почета», нагрудным значком «Отличник народного просвещения РСФСР».
«Сегодня остановилось сердце нашего Дворца. Теперь этот путь мы продолжим без Вас, но всегда будем держатся вашего завета: «Если надо, мы достанем Луну с неба!» С глубокой болью разделяем скорбь семьи и выражаем соболезнования», — говорится на сайте Дворца творчества юных.
О прощании планируется сообщить позже.