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    Прокуратура обеспокоилась сохранностью ДК им. Газа из-за строительства станции метро «Путиловская»

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    Фото: прокуратура Петербурга
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    Прокуратура Петербургского метрополитена нашла нарушения законодательства об охране объектов культурного наследия при строительстве станции метро «Путиловская». Они могут сказаться на сохранности ДК им. Газа.

    Дворец культуры и техники имени И.И. Газа, построенный в 1930-х годах, является объектом культурного наследия регионального значения. Сотрудники надзорного ведомства установили, что при производстве горно-проходческих работ во время строительства «Путиловской» не обеспечили надлежащий геотехнический мониторинг архитектурного памятника, сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга.

    Прокурор внес в адрес руководителя АО «Метрострой Северной столицы» представление об устранении нарушений. В результате на объекте сделали дополнительные скважины, чтобы вести горно-экологический мониторинг здания, и проверили состояние приборов для наблюдения за деформациями.

    В «Метрострое» 15 мая «Фонтанке» сообщили, что все работы на объекте, в том числе сопряженные с геотехническим мониторингом, осуществляются строго в соответствии с проектом. Сейчас подрядные организации укрепляют грунты оснований фундамента ДК и проводят дополнительный мониторинг.

    «АО «Метрострой Северной столицы» с особой осторожностью и ответственностью относится ко всем работам, связанным с обеспечением сохранности объектов культурного наследия. По этому вопросу компания тесно взаимодействует с Прокуратурой метрополитена Санкт-Петербурга», — заявили в компании.

    Станция «Путиловская» войдет в состав Красносельско-Калининской линии метро. Ее вестибюль будет располагаться на улице Васи Алексеева. В Смольном рассчитывают сдать участок в 2024 году. Строительство «Путиловской» уже успело столкнуться с трудностями и уголовным делом.

    В декабре 2023 года по обвинению в превышении полномочий задержали экс-председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга Андрея Левакина и бывшего директора «Метростроя Северной столицы» Владимира Шмидта. Следствие считает, что по их инициативе стройплощадку для пересадочного узла «Путиловская» / «Кировский завод» начали оборудовать, не дожидаясь заключения экспертизы. Одобрили в итоге другую документацию, и площадку пришлось демонтировать.

    Фото: прокуратура Петербурга

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