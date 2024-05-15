Прокуратура обеспокоилась сохранностью ДК им. Газа из-за строительства станции метро «Путиловская»

Прокуратура Петербургского метрополитена нашла нарушения законодательства об охране объектов культурного наследия при строительстве станции метро «Путиловская». Они могут сказаться на сохранности ДК им. Газа.

Дворец культуры и техники имени И.И. Газа, построенный в 1930-х годах, является объектом культурного наследия регионального значения. Сотрудники надзорного ведомства установили, что при производстве горно-проходческих работ во время строительства «Путиловской» не обеспечили надлежащий геотехнический мониторинг архитектурного памятника, сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Прокурор внес в адрес руководителя АО «Метрострой Северной столицы» представление об устранении нарушений. В результате на объекте сделали дополнительные скважины, чтобы вести горно-экологический мониторинг здания, и проверили состояние приборов для наблюдения за деформациями.

В «Метрострое» 15 мая «Фонтанке» сообщили, что все работы на объекте, в том числе сопряженные с геотехническим мониторингом, осуществляются строго в соответствии с проектом. Сейчас подрядные организации укрепляют грунты оснований фундамента ДК и проводят дополнительный мониторинг.

«АО «Метрострой Северной столицы» с особой осторожностью и ответственностью относится ко всем работам, связанным с обеспечением сохранности объектов культурного наследия. По этому вопросу компания тесно взаимодействует с Прокуратурой метрополитена Санкт-Петербурга», — заявили в компании.