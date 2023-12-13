Сезон пересадок. Что СК предъявляет бывшему главе КРТИ и экс-директору нового Метростроя

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Уголовное дело в отношении двоих недавних руководителей петербургского метростроения — это история про аврал и не сыгравшую ставку. Метро на юго-западе не может ждать.



О том, что бывший гендиректор «Метростроя Северной столицы» Владимир Шмидт утром 13 декабря поехал не на новое место работы — в комтранс, а на допрос, «Фонтанке» рассказали несколько источников. Тогда же проронили слово «Путиловская». Что и говорить, более проблемной строящейся станции нет, но и выборка невелика — их всего-то строят четыре штуки, для остальных пока «прогревают» проходческие щиты.

Владимир Шмидт возглавил «Метрострой Северной столицы» практически с самого его возникновения в конце 2020 года (до этого он был известен как многолетний директор компании «Пилон», успел поработать и в руководстве КРТИ). Именно при Шмидте МССС получил статус единственного подрядчика города по проектированию, строительству и реконструкции метро, туда перешли сотрудники старого банкротного «Метростроя» и — на принципе аренды — бóльшая часть необходимого для работы имущества. Компания начала достраивать объекты, которые находились в стадии реализации, — «Казаковскую», «Путиловскую», «Театральную» и «Горный институт». В конце 2022 года Шмидт перешел на работу в комитет по транспорту. В МССС его сменил Кирилл Петров, который и сам менее чем через год ушел из компании, уступив место Дмитрию Васильеву.

Что интерес следователей к Шмидту связан именно с его метростроевской частью биографии, угадать было несложно. В комитете по транспорту тоже сказали, что к ним вопросов не возникало. Вскоре появилось мнение, что Шмидт и вовсе не единственный, а то и не главный персонаж уголовного дела, — назвали фамилию Андрея Левакина, бывшего председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры, который и является куратором от города по строительству метро. Знающие люди печально пошутили, что если их объединят в одной фабуле, это будет парадоксально: отношения у них ровно такие, какие бывают между заказчиком и подрядчиком, когда один хочет отчитаться по работам и получить оплату, а другой согласен подписывать акты и финансирование, только проверив все запятые.



Левакин возглавил комитет по развитию транспортной инфраструктуры в 2020 году. Это был не первый его приход в Смольный, до этого он работал в КБДХ, а после ушел в федеральную структуру «Ространсмодернизация». Именно на время Левакина в КРТИ пришлось заключение контракта с «Метростроем Северной столицы», который возглавлял Владимир Шмидт, на строительство, проектирование и реконструкцию метро, в том числе на достройку первого участка коричневой линии «Казаковская» — «Путиловская». Осенью 2022 года он ушел из комитета.



Уголовное дело, по данным «Фонтанки», было возбуждено 29 ноября в следственном отделе по Московскому району ГСУ СК. И сразу в отношении и Шмидта, и Левакина, которые примерно в одно время (2020–2022) возглавляли МССС и КРТИ соответственно. Предмет — п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ, то есть превышение полномочий с тяжелыми последствиями. Стряслось оно, по мнению следователей, на строительстве первого участка Красносельско-Калининской линии метро «Казаковская» — «Путиловская». Сам по себе этот кусочек на юго-западе никому не нужен, но он впадает в красную линию, и именно «Путиловская» будет пересадочной с существующим «Кировским заводом».



В этом главная трудность. Еще в 2014 году Ленметрогипротранс запроектировал пересадочный узел в торце действующей станции, но в 2019 году документы отдали на корректировку Метрогипротрансу, который перенес его в середину платформы. Позже, в конце 2022 года, комитет начал искать способ ускорить работы, возникла идея вернуться к торцевой пересадке. Обновленную проектную документацию снова отдали в Главгосэкспертизу и несколько месяцев ждали положительного заключения.



Как считает следствие, по документации требовалась стройплощадка для замораживания грунтов и для прочих конструкций. Но проект, который отправили в ГГЭ, сначала получил отрицательное заключение, и у «Метростроя Северной столицы» уж совсем не было оснований что-то сооружать. Следователи полагают, что, несмотря на это, Левакин — в период до февраля 2022-го — на совещаниях настаивал, чтобы работы по пересадочному узлу начинали. И они начались — как раз с этой не прошедшей экспертизу стройплощадки вблизи проспекта Стачек и улицы Новостроек. На нее потратили 37,5 млн рублей.



Однако в июле 2023 года из экспертизы с положительным заключением вышла документация уже без этой площадки. Естественно, ее потребовалось демонтировать — а это еще 22,2 млн. Все это вместе складывается в ущерб 59,7 млн рублей, корень которого — в коллективном превышении должностных полномочий.



Собеседник, знакомый с ходом работ, рассказывает: «Пересадочный узел — самая сложная часть. А его перепроектировали и двигали по платформе несколько раз. В какой-то момент у экспертизы уже не было вопросов к технической части, и, видимо, кто-то решил, что незачем время терять, давайте хоть на стройплощадке время сэкономим. А тут новое перепроектирование. И на выходе часть сделанных работ оказалась бросовой».



Желание сыграть на опережение и начать строительство, не дожидаясь экспертизы, предсказуемо. Участок «Казаковская» — «Путиловская», как и оранжевый перегон от «Спасской» до «Горного института», несколько раз переносили по срокам сдачи. Крайний для обоих — 2024 год, это было многократно обещано и горожанам, и президенту. И даже странные арифметические фигуры в бюджете, где большая часть финансирования на Красносельско-Калининскую линию заложена на 2025-й, не поколебала официальную уверенность чиновников.



Проблема не в деньгах: за это время стоимость участка выросла с 60 млрд до 76 млрд, и город дал бы еще больше, если бы было надо и если бы помогло. Но еще в 2022 году КРТИ перестали устраивать темпы строительства и освоения средств, о чем он не преминул сообщить губернатору, отметив, что сдача объектов в 2024-м должна быть завязана на личную ответственность главы МССС (считается, что и увольнение Шмидта связано с этим). Нервов добавляет тот факт, что на коричневую линию метро брали инфраструктурный льготный кредит на 6,3 млрд рублей у федерального центра, и слушать после этого объяснения из серии «вот, ждем экспертизу, поэтому ничего не строим» никто не готов.



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Между тем город уже заглядывает через голову «Путиловской». Недавно в тестовом режиме запустили проходческий щит для строительства следующего участка этой линии — от «Путиловской» до «Каретной» («Фонтанка» рассказывала, что его проектирование тоже происходит с необычными сюжетными поворотами). Следующий шаг — до станции «Полюстровский проспект — 1», там уже спорят под место для «Суворовской-1». Проектируется и противоположный хвост — от «Казаковской» до «Сосновой Поляны», правда и там на этой стадии возникли проблемы



За 3 года в «Метрострое Северной столицы» сменилось четыре гендиректора, в КРТИ Андрея Левакина сменил Александр Федотов. Кроме того, за это время перераспределили полномочия: раньше за КРТИ и метростроение отвечал транспортный вице-губернатор, теперь — строительный. Кроме того, с нового года комитет и вовсе перестанет курировать это направление, оно перейдет комитету по строительству. В планах на 2024-й (помимо сдачи названных станций) — активное строительство коричневой линии метро до «Каретной» и зеленой — до «Каменки». В генплане, который 13 декабря приняли во втором чтении, значится 120 станций и вестибюлей метро.



Николай Кудин, «Фонтанка.ру»