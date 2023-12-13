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    В Петербурге задержан бывший гендиректор «Метростроя Северной столицы»

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    Бывший гендиректор «Метростроя Северной столицы» и нынешний зампредседателя комитета по транспорту Владимир Шмидт задержан в Петербурге. Проблемы нашли в периоде его работы на строительстве подземки.

    По данным «Фонтанки», задержание произошло 13 декабря. Собеседник издания говорит, что в фабуле упоминается специфическое расходование средств в связи со строительством станции «Путиловская». В комтрансе подтвердили, что это не связано с периодом работы Шмидта в комитете.

    Владимир Шмидт возглавил «Метрострой Северной столицы» практически с самого его возникновения в конце 2020 года (до этого он был известен как многолетний директор компании «Пилон», успел поработать и в руководстве КРТИ). Именно при Шмидте МССС получил статус единственного подрядчика города по проектированию, строительству и реконструкции метро, туда перешли сотрудники старого банкротного «Метростроя» и — на принципе аренды — большая часть необходимого для работы имущества. Компания начала достраивать объекты, которые находились в стадии реализации — «Казаковскую», «Путиловскую». «Театральную» и «Горный институт». Одновременно начались работы по проходке зеленой линии метро в сторону «Каменки».

    Несмотря на это, в КРТИ были недовольны темпами строительства, и в конце 2022 года Шмидт покинул должность директора МССС, перейдя на работу в комитет по транспорту. Его сменил Кирилл Петров, который и сам менее чем через год ушел из компании, уступив место Дмитрию Васильеву.

    Станция «Путиловская», которая станет пересадочной с «Кировским заводом», — самый сложный объект из тех, которые строит компания прямо сейчас. В процессе работ было решено изменить конструкцию пересадочного узла, что потребовало перепроектирования и получения нового заключения Главгосэкспертизы, это растянулось на несколько месяцев. Несмотря на это, Смольный утверждает, что сдаст станцию в 2024 году, как и обещал.

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