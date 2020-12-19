«Метрострой Северной столицы» возглавил экс-руководитель «Пилона» Владимир Шмидт

Владимир Шмидт стал гендиректором созданного ВТБ АО «Метрострой Северной столицы». Эта компания должна стать безальтернативным строителем подземки в Петербурге, 65% акций отойдут городу.



Судя по ЕГРЮЛ, Шмидт встал во главе компании 18 декабря. О том, что его стали видеть на объектах «Метростроя», собеседники «Фонтанки» рассказывали с осени.



Ранее Владимир Шмидт работал в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, но все же основной его проект — это мостостроительная компания «Пилон». В последний раз его фамилия фигурировала в связи со странным письмом якобы за его авторством, где главе ОСК Георгию Полтавченко сообщалось, что «Пилон» входит в группу «Ташир».

