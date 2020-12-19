«Метрострой Северной столицы» возглавил экс-руководитель «Пилона» Владимир Шмидт

Владимир Шмидт стал гендиректором созданного ВТБ АО «Метрострой Северной столицы». Эта компания должна стать безальтернативным строителем подземки в Петербурге, 65% акций отойдут городу.
Судя по ЕГРЮЛ, Шмидт встал во главе компании 18 декабря. О том, что его стали видеть на объектах «Метростроя», собеседники «Фонтанки» рассказывали с осени.
Ранее Владимир Шмидт работал в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, но все же основной его проект — это мостостроительная компания «Пилон». В последний раз его фамилия фигурировала в связи со странным письмом якобы за его авторством, где главе ОСК Георгию Полтавченко сообщалось, что «Пилон» входит в группу «Ташир».
С конца 2019 года ЗАО «Пилон» находится под наблюдением в рамках дела о банкротстве, инициированного Федеральной налоговой службой. Об истории смены собственников читайте в материале «Фонтанки».
Ранее Смольный и ВТБ договорились о создании совместного предприятия, ВТБ зарегистрировал компанию «Метрострой Северной столицы». Позже Беглов и Костин обратились к президенту с просьбой одобрить присвоение новой компании статуса «единственного поставщика» и получили согласие. На неделе было подписано соглашение о передаче городу 65% в уставном капитале.
Параллельным ВТБ курсом движется «Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко. Он также зарегистрировал дочернее предприятие — «Метротрансстрой», однако город не вошел в его капитал. Гендиректора «Метротрансстроя» Константина Ерошенко пытались поставить во главе «Метростроя», а когда это не удалось — он вошел в состав акционеров, выкупив акции семьи бывшего директора «Метростроя» Николая Александрова.