Смена подземных королей. В «Метрострое Северной столицы» опять новый директор

О том, что Кирилл Петров, вероятно, не проработает и года во главе «Метростроя Северной столицы», «Фонтанка» написала на прошлой неделе, когда вопрос смены гендиректора включили в повестку заседания СД на 22 сентября. Совет проголосовал за . Новым руководителем компании стал Дмитрий Васильев, который с весны был исполнительным директором. По словам собеседников издания, и в прежней должности, которая фактически была создана под него, у Васильева хватало полномочий, чтобы аккумулировать все производственные процессы, но теперь всё завершено бюрократически. Формально Васильев станет четвертым директором компании с момента ее появления осенью 2020 года. Но, по сути, топ-менеджер структур ВТБ Александр Романов успел порулить предприятием только в первые пару месяцев , когда строительной деятельности оно не вело, да и с основными проблемами еще не столкнулось. С конца 2020 года гендиректором был Владимир Шмидт , у которого в биографии до этого — работа в КРТИ и многолетнее управление компанией «Пилон». В его два года уложились: банкротные перипетии старого «Метростроя», переход сотрудников, получение статуса единственного поставщика, заключение мегаконтракта на 600 млрд, продолжение строительства четырёх станций. Это был полноценный переходный период, в который решали текущие проблемы и прорыва добиться не смогли — если не считать прорывом, что метро в принципе начала строить не компания-банкрот.

Всё это сильно диссонирует с регулярными анонсами, которые официально или через отраслевые документы делает администрация. Первоначальный подробный план на ближайшие десятилетия в одночасье взяли и ускорили до 21 станции в 2024–2030 годах; ускорили на бумаге и за счет именно того, что в далекий 2030 год переставили проекты еще более далекого 2032-го.



Сам губернатор подарил отрасли своеобразный мем, сообщив о 89 новых станциях метро, пусть потом и объяснили, что речь в целом об объектах метрополитена. Тем не менее даже последние его заявления прямо сейчас кажутся приветом из другой реальности: «До 2032 года нам предстоит построить 20 новых и реконструировать 12 существующих станций метро». Это притом что уже официально объявлено: после четырёх станций 2024 года нас ждет пауза, и лишь в 2027-м появится еще две станции — те самые, к которым ползет «Надежда» («Яхтенная» и «Каменка»). Параллельно в Генплан включают линию в Шушары и Южный за 2040 год, идет планировка метро до Пулково.



На этом фоне характерно, как в проекте бюджета 2024 года учтено метростроение. На него заложено 30 млрд рублей, как и в 2023-м, но это пока просто цифры. Например, в 2022 году в бюджете значились все те же 30 млрд, но осенью стало понятно, что это химера, расходы сократили более чем вдвое, оставив только 12,8 млрд.



Финансовый блок подчеркивает, что даст, сколько надо, если будет знать — на что. «Говоря о проблемах освоения, вопрос совершенно правильный и разумный. Мы неоднократно говорили и не устаем повторять, что как только наш транспортный блок (КРТИ как заказчик по строительству метро курирует «строительный» вице-губернатор Николай Линченко. — Прим. ред.) выйдет на полноценные темпы осуществления работ, мы готовы рассматривать вопрос увеличения финансирования, — подчеркнул вице-губернатор Алексей Корабельников. — Сейчас мы видим определенную положительную динамику в этом смысле. Целый ряд документов находятся на этапе выхода их государственной экспертизы, я думаю, эта тенденция продолжится и поможет началу новых объектов».



Проще говоря, задача — получить пул защищенных в экспертизе проектов, по которым можно начинать строительство, и научиться сдавать в месяц работ хотя бы на 2,5 млрд рублей. Видимо, это и станет главной задачей для Дмитрия Васильева. Как и Владимир Шмидт, он выходец из смольнинской дирекции транспортного строительства. Но до этого, как сообщает МССС, «прошел путь от сменного маркшейдера ЗАО «СМУ-11 Метрострой» до руководителя отдела реконструкции и строительства метрополитена комитета по развитию транспортной инфраструктуры», а будучи замглавы ДТС, принимал участие в строительстве как последних станций Фрунзенского радиуса, так и футбольных станций зеленой линии.



Добавим, что сейчас «Метрострой Северной столицы», некогда созданный ВТБ, становится полноценной городской компанией не только по долям в капитале (65% — у Смольного), но и по организации управления (чего правительство и добивалось). Топ-менеджеры, которых привел в компанию ВТБ, успели ее покинуть, на советах директоров всё чаще присутствуют только представители администрации. При этом ВТБ, несмотря на переговоры, до сих пор не вышел из уставного капитала компании, но и не сделал туда свой акционерный взнос.



Что касается неформальной вертикали городской власти (неформальной потому, что МССС всё же не ГУП, а АО), то и она с момента появления предприятия изменилась. Изначально тройка основных руководителей выглядела так: транспортный вице-губернатор Максим Соколов — глава КРТИ Андрей Левакин — гендиректор «Метростроя Северной столицы» Владимир Шмидт. После всех перестановок и смены полномочий структура такая: строительный вице-губернатор Николай Линченко — председатель КРТИ Александр Федотов — гендиректор МССС Дмитрий Васильев.



Николай Кудин, «Фонтанка.ру»

