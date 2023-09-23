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    В «Метрострое Северной столицы», который строит подземку в Петербурге, сменили гендиректора

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    9 комментариев

    Совет директоров «Метростроя Северной столицы» одобрил смену генерального директора. Компанией будет руководить Дмитрий Васильев.

    О том, что СД в пятницу, 22 сентября, принял соответствующее решение, «Фонтанке» сообщили несколько осведомленных собеседников. По их словам, Васильев приступит к обязанностям гендиректора на следующей неделе.

    Напомним, Дмитрий Васильев пришел на должность исполнительного директора в «Метрострой Северной столицы» весной, до этого он был заместителем главы смольнинской дирекции транспортного строительства.

    С конца 2022 года компанией руководил Кирилл Петров, которого назначили вместо ушедшего Владимира Шмидта. До этого, в частности, Петров был замдиректора по внешним связям и специальным проектам в «Объединении Ингеоком», которое строило московское метро, работал в баскетбольном клубе «Спартак», в Российской ассоциации спортивных сооружений и в «Газстройпроме».

    Предыдущая смена руководителя в МССС происходила на фоне недовольства чиновников темпами строительства метро в Петербурге, КРТИ предлагал ввести личную ответственность генерального директора компании за ввод в 2024 году станций «Путиловская», «Казаковская», «Горный институт» и «Театральная» (на прогон). Недавно бывший руководитель Дмитрия Васильева в ДТС Евгений Варов подтвердил, что планы по их сдаче в 2024 году остаются в силе, хотя финансирование продлится в 2025 году.

    По данным «Фонтанки», наибольшую озабоченность заказчика вызывает именно Красносельско-Калининская линия («Казаковская» и «Путиловская»). Строительство первого участка затрудняется регулярными исками и «разбирательствами в УФАС из-за сопутствующих контрактов, а также тем, что проект пересадки с «Путиловской» на станцию «Кировский завод» пришлось менять и заново проводить через Главгосэкспертизу. Следующие участки этой линии тоже проектируются в специфических условиях: к направлению в сторону «Каретной» подключилась компания «Бустрен РМ» с интересными связями, а продолжение линии в сторону «Сосновой Поляны» может потребовать смены трассировки из-за обнаруженного на пути будущего тоннеля плывуна.

    Компания «Метрострой Северной столицы» на 65% принадлежит городу, на 35% — структурам ВТБ. В то же время топ-менеджеры, которых связывали с ВТБ, покинули компанию, а год назад обсуждался возможный выход банка и из капитала МССС.

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    Комментарии 9

    Гость23 Сен 2023 в 18:58
    А что нибудь изменится ?
    +0−0
    piterez23 Сен 2023 в 18:44
    Писать про бордель и смену кроватей, как-то привычно стало.... Может все-таки избавиться от монополии одного борделе...?
    +0−0
    Danik23 Сен 2023 в 18:30
    Смешно!!!
    Можно я тоже поруковожу этим метростроем пару лет?
    Потом и отдохнуть можно!
    Каждый россиянин должен за свою жизнь лет 5 поработать чиновником для своего благосостояния!
    Ни метро, ни станций, ни метростроя! Одна реклама и видимость бурной деятельности!
    И скорее всего повальное воровство городского бюджета!
    +3−0
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