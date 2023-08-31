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    Два года тишины. В Смольном подтвердили планы по строительству метро

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    В Петербурге по-прежнему рассчитывают ввести четыре новых станции метро в 2024 году. Дальше — два года без новостей.

    О планах рассказал 31 августа глава дирекции транспортного строительства Евгений Варов в ходе нулевых чтений бюджета. Речь о двух станциях Красносельско-Калининской линии («Казаковская» и «Путиловская») и двух Лахтинско-Правобережной («Большой проспект» и «Театральная», которая до 2028 года будет работать на прогон без выхода на поверхность). Следующий ввод — только в 2027 году, это будут станции «Богатырская» и «Каменка» Невско-Василеостровской линии.

    Напомним, ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что две линии метро продлят в Петербурге в 2024–2025 годах.

    Как пояснил «Фонтанке» Варов, на Красносельско-Калининскую действительно заложили 17 млрд в 2024 году и запросили еще 11 млрд — в 2025-м. Но, по его словам, речь во втором случае пойдет только об оплате работ, а сами они должны быть выполнены в 2024-м.

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