Два года тишины. В Смольном подтвердили планы по строительству метро

В Петербурге по-прежнему рассчитывают ввести четыре новых станции метро в 2024 году. Дальше — два года без новостей.



О планах рассказал 31 августа глава дирекции транспортного строительства Евгений Варов в ходе нулевых чтений бюджета. Речь о двух станциях Красносельско-Калининской линии («Казаковская» и «Путиловская») и двух Лахтинско-Правобережной («Большой проспект» и «Театральная», которая до 2028 года будет работать на прогон без выхода на поверхность). Следующий ввод — только в 2027 году, это будут станции «Богатырская» и «Каменка» Невско-Василеостровской линии.