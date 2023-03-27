В «Метрострой Северной столицы» пересаживают топ-менеджера из смольнинской дирекции транспортного строительства

Замглавы дирекции транспортного строительства Дмитрий Васильев перейдет на должность исполнительного директора в «Метрострой Северной столицы». Недавно у компании сменился руководитель.
Планы по назначению Васильева «Фонтанке» подтвердил собеседник, близкий к строительному блоку Смольного. Дирекция транспортного строительства является подведомственной структурой комитета по развитию транспортной инфраструктуры, который не так давно перешел под кураторство строительного вице-губернатора Николая Линченко. Именно ДТС и КРТИ традиционно являлись заказчиками работ по строительству метро в Петербурге, а отраслевой мегаконтракт МССС на 603 млрд рублей заключен с комитетом. Васильев в дирекции занимался в том числе вопросами взаимодействия с подрядчиками по подземке.
Раньше должности исполнительного директора в «Метрострое Северной столицы» не было. Напомним, под новый год кресло генерального директора вместо Владимира Шмидта занял Кирилл Петров. Это произошло вскоре после того, как КРТИ настоял на введении персональной ответственности руководителя компании за ввод новых станций в 2024 году. Всего их должно открыться три — «Казаковская», «Путиловская» и «Горный институт». Первые две на данный момент столкнулись с проблемами при согласовании проектной документации.