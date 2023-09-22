В Петербурге объявили новые торги на мониторинг для строительства метро. Предыдущий спорный контракт расторгнут

«Метрострой Северной столицы» объявил запрос предложений на проведение горно-экологического мониторинга при строительстве станций метро «Казаковская» и «Путиловская». В прошлый раз за этот контракт спорили в судах.



Документация опубликована накануне, стоимость — 960 млн рублей, сроки — до середины декабря 2024 года, когда новые станции Красносельско-Калининской линии по контракту и должны быть сданы.

«Фонтанка» подробно рассказывала об истории контракта на эти работы. В прошлый раз работы оценили в 740 млн рублей, выиграл контракт «Ленметрогипротранс», а его постоянного конкурента — «Метрогипротранс» — признали не соответствующим требованиям. Проигравшая компания пошла в УФАС, антимонопольщики согласились с жалобой, выдали предписание, и в апреле контракт МССС подписал с «Метрогипротрансом», снизившим цену до 620 млн рублей.