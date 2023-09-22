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    В Петербурге объявили новые торги на мониторинг для строительства метро. Предыдущий спорный контракт расторгнут

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    5 комментариев

    «Метрострой Северной столицы» объявил запрос предложений на проведение горно-экологического мониторинга при строительстве станций метро «Казаковская» и «Путиловская». В прошлый раз за этот контракт спорили в судах.

    Документация опубликована накануне, стоимость — 960 млн рублей, сроки — до середины декабря 2024 года, когда новые станции Красносельско-Калининской линии по контракту и должны быть сданы.

    «Фонтанка» подробно рассказывала об истории контракта на эти работы. В прошлый раз работы оценили в 740 млн рублей, выиграл контракт «Ленметрогипротранс», а его постоянного конкурента — «Метрогипротранс» — признали не соответствующим требованиям. Проигравшая компания пошла в УФАС, антимонопольщики согласились с жалобой, выдали предписание, и в апреле контракт МССС подписал с «Метрогипротрансом», снизившим цену до 620 млн рублей.

    Однако после этого уже сам ЛМГТ пошел в суд, оспаривая решение УФАС. Главным камнем преткновения стал вопрос об опыте «Метрогипротранса» в проведении сейсмоакустического просвечивания как одного из методов мониторинга. В итоге суд признал решение и предписания антимонопольной службы незаконными.

    Однако к тому времени контракт с «Метрогипротрансом» и так был расторгнут. По данным «Фонтанки», письмо об одностороннем отказе от него МССС направил компании еще в начале августа. До этого, в июне заказчик предлагал подписать соглашение о расторжении договора, повод был следующий: вышедшая из Главгосэкспертизы документация по пересадочному узлу с «Путиловской» на станцию «Кировский завод» учитывает еще два вида мониторинга, которых нет в заключенном контракте. «Метрогипротранс» на добровольное расторжение не пошел.

    Если исходить из формальных показателей, то прямо сейчас у МССС нет никакого подрядчика на проведение мониторинга при продолжающемся строительстве станций Красносельско-Калининской линии. Между тем, сроки на этом объекте поджимают. Одна из причин — тот самый пересадочный узел с «Путиловской» на «Кировский завод», из-за которого проект пришлось снова проводить через Главгосэкспертизу и ждать ее положительного заключения. Уже известно, что как минимум финансовое обеспечение строительства продлится и в 2025 году, хотя Смольный настаивает, что сами станции сдадут в 2024-м.

    О приключениях при проектировании и строительстве коричневой линии метро в Петербурге — читайте на «Фонтанке».

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    Комментарии 5

    Гость22 Сен 2023 в 17:07
    Умоляю Вас заключите со мной контракт, а потом его разорвите. Надоело в нищите жить. Или где в очередь стать на контракт.
    +0−0
    W.D.M.22 Сен 2023 в 16:54
    Сначала нужно потратить деньги на мониторинг. Потом найти того, кто нарисует проект. Пока проект рисуют, изменятся нормативы и проект признают несоответствующим. Нужно будет снова перемониторить и перепроектировать. Потом суды и тяжбы и снова всё изменилось... Нужно начинать сначала...
    +0−0
    Гость22 Сен 2023 в 16:48
    Опять?
    +0−0
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