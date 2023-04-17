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    «Метрогипротранс» отспорил крупный контракт на строительстве коричневой линии метро. Пришлось идти в УФАС

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    «Метрострой Северной столицы» выбрал подрядчика для горно-экологического мониторинга при строительстве коричневой линии метро. Матч между двумя постоянными подрядчиками прошел в два тайма.

    «Фонтанка» писала, что изначально МССС подвел итоги запроса котировок еще в середине марта: заявку «Метрогипротранса» признали не соответствующей требованиям, так что контракт постановили подписать с единственным оставшимся участником — «Ленметрогипротрансом». У компаний долгая история соперничества и сложные отношения.

    «Метрогипротранс» обратился в УФАС. Антимонопольщики рассмотрели его жалобу и признали ее обоснованной. Заказчику предписали отменить итоговый протокол и заново рассмотреть заявки. В итоге 17 апреля опубликовали новый протокол: победителем признан «Метрогипротранс», который снизил цену с 741 млн до 627 млн рублей.

    «Фонтанка» писала, что этот спор, как и любые проблемы с госзакупками, может затормозить строительство коричневой линии метро на участке от «Путиловской» до «Казаковской», который должен быть сдан в 2024 году. В самом МССС эту угрозу отрицали, еще когда УФАС признал жалобу «Метрогипротранса» оправданной. «Мы формируем позицию по решению УФАС, однако прецедентов оспаривания вынесенных контролирующим органом решений в практике АО «МССС» не было, — говорили тогда в компании. — Конкурс проводился заранее с учетом графика строительства; необходимые замеры сегодня ведутся и возможный пересмотр результатов не повлияет на текущий темп работ».

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