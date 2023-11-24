Это называется — успеваем? Львиную долю средств на новые станции метро в Петербурге переносят на 2025 год

Новая схема по финансированию строительства Красносельско-Калининской линии метро выглядит так, что все сложнее ожидать появления двух новых станций в 2024 году, как обещали. Подавляющая часть средств перенесена на 2025-й.
В проекте нового постановления о пообъектном распределении средств внутри адресной инвестиционной программы Петербурга говорится, что из 35 млрд рублей, оставшихся на строительство «Казаковской» и «Путиловской», всего 8 млрд вписаны в 2024 год, когда станции должны быть сданы. Остальные 27 млрд — в 2025 году. Кроме того, если сравнивать с предыдущей версией постановления, то общая стоимость строительства увеличилась с 60 млрд рублей до 76 млрд.
Напомним, эти станции должны быть введены в эксплуатацию до конца 2024 года. Тем не менее в адресной инвестиционной программе и раньше была небольшая часть средств по ним вписана в 2025-й — порядка двух с лишним миллиардов рублей. Это вызывало вопросы о том, действительно ли станции собираются сдавать в 2024-м, но дирекция транспортного строительства подтверждала эти планы, говоря, что лишь некоторые расчеты придется провести в 2025-м. «Фонтанка» направила вопросы КРТИ и «Метрострою Северной столицы» об их планах.
Участок Лахтинско-Правобережной линии «Спасская» — «Горный институт» тоже ждут в следующем году, и в проекте постановления оставшиеся почти 10 млрд действительно вписаны в 2024-й. Общая стоимость поднялась до 38 млрд с 35,5 млрд рублей.
Около 7 млрд в 2024-м вписаны на строительство Невско-Василеостровской линии от «Беговой» до «Каменки», общая стоимость участка — 87 млрд. Из более или менее заметных расходов на метро в следующем году можно отметить продолжение проектирования коричневой линии от «Каретной» (чуть более полумиллиарда), окончание работ по реконструкции «Чернышевской» и исправление дефектов на уже построенных участках Невско-Василеостровской линии и Фрунзенского радиуса.
UPD:
В КРТИ «Фонтанке» по-прежнему заявляют, что заявленные ранее сроки окончания строительства станций не изменяются.