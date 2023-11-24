Это называется — успеваем? Львиную долю средств на новые станции метро в Петербурге переносят на 2025 год

Новая схема по финансированию строительства Красносельско-Калининской линии метро выглядит так, что все сложнее ожидать появления двух новых станций в 2024 году, как обещали. Подавляющая часть средств перенесена на 2025-й.



В проекте нового постановления о пообъектном распределении средств внутри адресной инвестиционной программы Петербурга говорится, что из 35 млрд рублей, оставшихся на строительство «Казаковской» и «Путиловской», всего 8 млрд вписаны в 2024 год, когда станции должны быть сданы. Остальные 27 млрд — в 2025 году. Кроме того, если сравнивать с предыдущей версией постановления, то общая стоимость строительства увеличилась с 60 млрд рублей до 76 млрд.