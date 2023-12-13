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    «Путиловская» и 60 миллионов. Бывший глава КРТИ Андрей Левакин обнаружился в том же деле, по которому допрашивали экс-директора МССС

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    Уголовное дело, по которому 13 декабря был допрошен бывший директор «Метростроя Северной столицы», возбуждено и в отношении экс-председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрея Левакина. Ущерба насчитали на 60 млн рублей.

    По данным «Фонтанки», дело возбуждено в конце ноября, по пункту «в» ч. 3. ст. 286 УК РФ — превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Произошло все, по мнению следствия, на строительстве станции метро «Путиловская». Предполагаемый ущерб — порядка 60 млн рублей. На момент публикации известный редакции телефон Андрея Левакина не отвечал.

    Левакин возглавил комитет по развитию транспортной инфраструктуры в 2020 году. Это был не первый его приход в Смольный, до этого он работал в КБДХ, а после ушел в федеральную структуру «Ространсмодернизация». Именно на время Левакина в КРТИ пришлось заключение контракта с «Метростроем Северной столицы», который возглавлял Владимир Шмидт, на строительство, проектирование и реконструкцию метро, в том числе на достройку первого участка коричневой линии «Казаковская» — «Путиловская». Осенью 2022 года он ушел из комитета, а вскоре свою должность оставил и Шмидт.

    Сам КРТИ перешел в ведение «строительного» вице-губернатора Николая Линченко. До Нового года комитет еще является ответственным за строительство метро, но потом эти функции перейдут комитету по строительству.

    Ранее стало известно, что для допроса был задержан Владимир Шмидт.

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