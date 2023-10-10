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    Викторина для оптимистов. В Генплане показали, какие станции метро и в какие годы построят в Петербурге

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    В проекте нового Генплана Петербурга указаны 120 станций метро и вестибюлей. Если вам не изменяет оптимизм, можете сверить документ со своими планами на жизнь.

    Проект изменений в Генплан опубликован 10 октября. В разделе метро — 120 наименований, не считая самих линий. Все они вписаны в первую очередь (до 2030 года) и в расчетный период (до 2040 года).

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    Почти все новые объекты — предполагаемые к строительству. Однако часть — уже существующие и подлежащие реконструкции. «Фонтанка» подробно рассказывала об этой части Генплана и о перечне станций на ближайшие 7 лет.

    Известны и примерные планы по строительству подземки. Впрочем, не секрет, что в лучшем случае в 2024 году введут 4 новые станции (одну — «Театральную» — на прогон, без выхода на поверхность). Потом новых открытий не будет два года, в 2027-м ждут «Каменку» и «Яхтенную». Так что все глобальные ожидания на 120 наименований относятся к более позднему периоду. Подробнее о том, что происходит в петербургском метростроении, читайте на «Фонтанке».

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