Викторина для оптимистов. В Генплане показали, какие станции метро и в какие годы построят в Петербурге

В проекте нового Генплана Петербурга указаны 120 станций метро и вестибюлей. Если вам не изменяет оптимизм, можете сверить документ со своими планами на жизнь.



Проект изменений в Генплан опубликован 10 октября. В разделе метро — 120 наименований, не считая самих линий. Все они вписаны в первую очередь (до 2030 года) и в расчетный период (до 2040 года).