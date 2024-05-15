В любви все средства хороши. В Петербурге будут судить мужчину, остановившего самолет с беременной женой

В Петербурге будут судить 31-летнего мужчину, который пытался остановить самолет, где находилась его беременная жена. Он обвиняется по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное из хулиганских побуждений, в отношении объектов социальной инфраструктуры, повлекшее причинение крупного ущерба». Об этом 15 мая сообщает прокуратура Санкт-Петербурга.
Инцидент произошел в феврале текущего года. Как стало известно «Фонтанке», 23 февраля домой к паре приехал отец 23-летней беременной женщины. В это время ее муж был на работе. По всей видимости, папа с дочкой решили, что она полетит домой в Таджикистан, и купили ей билет. Поздно вечером супруга оповестила об этом мужа в переписке. Мужчина был на нервах и позвонил отцу жены, они поругались. Разъяренный муж решил, что нужно действовать незамедлительно. Он позвонил в аэропорт Худжанда, куда должна была прилететь его супруга, и начал просить, чтобы по прилете девушку отправили обратно в Петербург. Естественно, ему ответили, что это невозможно. У мужчины, как оказалось, был план Б: он начал штурмовать по телефону аэропорт Пулково.
«Мужчина позвонил в аэропорт Пулково и сообщил, что в багаже женщины находится взрывное устройство», — уточнили в прокуратуре Санкт-Петербурга.
После такого сообщения всех — 148 пассажиров и 8 членов экипажа — эвакуировали с борта самолета. Специалисты начали досмотр. Никаких опасных предметов они не нашли. Пассажиры около шести часов ожидали вылета. Самолет отправился в запланированный рейс только в 8 утра.
«В результате преступления авиакомпании причинен ущерб на сумму более 1,8 млн рублей», — сообщили в прокуратуре Санкт-Петербурга.
Невский районный суд будет рассматривать это уголовное дело.