В любви все средства хороши. В Петербурге будут судить мужчину, остановившего самолет с беременной женой

В Петербурге будут судить 31-летнего мужчину, который пытался остановить самолет, где находилась его беременная жена. Он обвиняется по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное из хулиганских побуждений, в отношении объектов социальной инфраструктуры, повлекшее причинение крупного ущерба». Об этом 15 мая сообщает прокуратура Санкт-Петербурга.



Инцидент произошел в феврале текущего года. Как стало известно «Фонтанке», 23 февраля домой к паре приехал отец 23-летней беременной женщины. В это время ее муж был на работе. По всей видимости, папа с дочкой решили, что она полетит домой в Таджикистан, и купили ей билет. Поздно вечером супруга оповестила об этом мужа в переписке. Мужчина был на нервах и позвонил отцу жены, они поругались. Разъяренный муж решил, что нужно действовать незамедлительно. Он позвонил в аэропорт Худжанда, куда должна была прилететь его супруга, и начал просить, чтобы по прилете девушку отправили обратно в Петербург. Естественно, ему ответили, что это невозможно. У мужчины, как оказалось, был план Б: он начал штурмовать по телефону аэропорт Пулково.

