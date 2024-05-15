Реклама

    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 17

    2 м/с, ю-з

    767мм

    44%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd91.36eur98.67
    Реклама
    СРОЧНО

    Аномальные пробки в Петербурге

    В любви все средства хороши. В Петербурге будут судить мужчину, остановившего самолет с беременной женой

    2308
    1 комментарий

    В Петербурге будут судить 31-летнего мужчину, который пытался остановить самолет, где находилась его беременная жена. Он обвиняется по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное из хулиганских побуждений, в отношении объектов социальной инфраструктуры, повлекшее причинение крупного ущерба». Об этом 15 мая сообщает прокуратура Санкт-Петербурга.

    Инцидент произошел в феврале текущего года. Как стало известно «Фонтанке», 23 февраля домой к паре приехал отец 23-летней беременной женщины. В это время ее муж был на работе. По всей видимости, папа с дочкой решили, что она полетит домой в Таджикистан, и купили ей билет. Поздно вечером супруга оповестила об этом мужа в переписке. Мужчина был на нервах и позвонил отцу жены, они поругались. Разъяренный муж решил, что нужно действовать незамедлительно. Он позвонил в аэропорт Худжанда, куда должна была прилететь его супруга, и начал просить, чтобы по прилете девушку отправили обратно в Петербург. Естественно, ему ответили, что это невозможно. У мужчины, как оказалось, был план Б: он начал штурмовать по телефону аэропорт Пулково.

    «Мужчина позвонил в аэропорт Пулково и сообщил, что в багаже женщины находится взрывное устройство», — уточнили в прокуратуре Санкт-Петербурга.

    После такого сообщения всех — 148 пассажиров и 8 членов экипажа — эвакуировали с борта самолета. Специалисты начали досмотр. Никаких опасных предметов они не нашли. Пассажиры около шести часов ожидали вылета. Самолет отправился в запланированный рейс только в 8 утра.

    «В результате преступления авиакомпании причинен ущерб на сумму более 1,8 млн рублей», — сообщили в прокуратуре Санкт-Петербурга.

    Невский районный суд будет рассматривать это уголовное дело.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Сообщение о минированииСообщение о взрывном устройствеПулковоАэропорт ПулковоЛожное минирование
    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close