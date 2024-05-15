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    Беспилотник долетел до Татарстана и был сбит

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    Дежурные средства ПВО 15 мая около 7:30 уничтожили беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Республики Татарстан, сообщает Минобороны.

    Утром, напомним, в аэропортах татарстанских городов Казани и Нижнекамска были введены временные ограничения — как сообщили в Росавиации, для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Казань не принимала и не отправляла воздушные суда с 7:27 мск, Нижнекамск — с 7:55.

    UPD: В 9:40 ограничения на работу аэропорта Казани сняты, отчитались в Росавиации. За время действия ограничений на запасные аэродромы ушли два воздушных судна.

    В аэропорту Нижнекамска ограничения сняли в 10:05, на запасной аэродром ушёл один самолёт.

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