Беспилотник долетел до Татарстана и был сбит

Дежурные средства ПВО 15 мая около 7:30 уничтожили беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Республики Татарстан, сообщает Минобороны.

Утром, напомним, в аэропортах татарстанских городов Казани и Нижнекамска были введены временные ограничения — как сообщили в Росавиации, для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Казань не принимала и не отправляла воздушные суда с 7:27 мск, Нижнекамск — с 7:55.

UPD: В 9:40 ограничения на работу аэропорта Казани сняты, отчитались в Росавиации. За время действия ограничений на запасные аэродромы ушли два воздушных судна.