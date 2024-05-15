Водитель «Дастера» вылетел в кювет под Сосновым Бором. Теперь он вдовец и под подпиской о невыезде

Пожилая женщина скончалась в результате ДТП в Ломоносовском районе Ленинградской области. Подробности стали известны «Фонтанке» 15 мая.
ДТП произошло 14 мая в 16:28 на 12-м километре дороги Сосновый Бор — Глобицы. По предварительным данным, 73-летний житель Соснового Бора на «Рено Дастере» не справился с управлением и съехал в кювет. Машина врезалась в дерево и опрокинулась. По данным полиции, на месте погибла 76-летняя пассажирка — супруга водителя.
По информации «Фонтанки», в тот же день было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека»). С водителя взята подписка о невыезде. По информации «Фонтанки», за полтора года он ни разу не привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.