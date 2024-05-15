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    В Петербурге спасают ребенка, пронзенного осколком стекла межкомнатной двери

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    За жизнь 10-летнего мальчика в Санкт-Петербурге борются врачи Педиатрического университета — его живот пронзил осколок стекла межкомнатной двери. Об этом в среду, 15 мая, сообщила пресс-служба медицинского учреждения.

    Дома ребенок получил тяжелое ранение, когда во время игры случайно разбил стекло двери. Скорая помощь в тяжелом состоянии доставила его в больницу с диагнозом «проникающее колото-резаное ранение брюшной полости». Мальчика экстренно госпитализировали и прооперировали.

    «Выполнили ревизию брюшной полости, обнаружили перфорацию тонкой кишки и ушили ее. Дефект был размером 6 сантиметров», — рассказал хирург Алексей Покаменев.

    Сейчас ребенок находится в сознании. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое.

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