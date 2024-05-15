В Петербурге спасают ребенка, пронзенного осколком стекла межкомнатной двери

За жизнь 10-летнего мальчика в Санкт-Петербурге борются врачи Педиатрического университета — его живот пронзил осколок стекла межкомнатной двери. Об этом в среду, 15 мая, сообщила пресс-служба медицинского учреждения.



Дома ребенок получил тяжелое ранение, когда во время игры случайно разбил стекло двери. Скорая помощь в тяжелом состоянии доставила его в больницу с диагнозом «проникающее колото-резаное ранение брюшной полости». Мальчика экстренно госпитализировали и прооперировали.



«Выполнили ревизию брюшной полости, обнаружили перфорацию тонкой кишки и ушили ее. Дефект был размером 6 сантиметров», — рассказал хирург Алексей Покаменев.

