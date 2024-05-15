Стало известно, кто будет исполнять обязанности вице-губернатора Пикалева. Тот покинул Смольный

Обязанности вице-губернатора Валерия Пикалева будет исполнять другой член петербургского правительства Алексей Корабельников. Об этом «Фонтанке» рассказал осведомленный собеседник 15 мая.

Накануне Валерий Пикалев был назначен главой Федеральной таможенной службы. В Смольном он занимал должность вице-губернатора — руководителя администрации губернатора. В сферу его ответственности входили комитет по вопросам законности, комитет по природопользованию и комитет по межнациональным отношениям.

Алексей Корабельников отвечает за финансовый блок и комитет по контролю за имуществом.

