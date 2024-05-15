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    Автобус-гармошка и трамвай столкнулись у метро «Технологический институт»

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    Встреча общественного транспорта утром 15 мая заставила поманеврировать водителей на одном из оживленных перекрестков в Адмиралтейском районе Петербурга. Ждать пришлось час.

    ДТП с участием лазурного автобуса-гармошки и трамвая произошло возле станции метро «Технологический институт», сообщили очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис». В пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» уточнили, что автобус и трамвай притерлись на Московском проспекте у 1-й Красноармейской улицы, когда электротранспорт поворачивал.

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    ДТП случилось в 9:20. Касание было несильным, никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего выясняются. Движение тем не менее восстановили только спустя час — в 10:21. Сейчас оно осуществляется штатно. Но от пробки это перекресток не избавило: по данным «Яндекса», на Московском проспекте, Загородном проспекте и 1-й Красноармейской улице все еще затор — и снова ДТП.

    Фото: «Мегаполис»

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