ЦИК: на сентябрь запланированы 20 прямых выборов глав регионов. Но изменения еще могут быть

В связи с переводом на новые должности четырех глав регионов, в сентябре 2023 года состоятся дополнительные выборы губернаторов Хабаровского края, Калининградской области, Кемеровской области и Тульской области. Об этом 15 мая заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

Таким образом, в единый день голосования 8 сентября к 16 запланированным выборам добавятся 4 досрочных, и общее количество прямых выборов глав регионов составит 20. Однако до 8 июля «изменения еще могут быть»: «Если еще что-то будет, мы дадим информацию, или останется все как есть сейчас», — сказала Памфилова (цитата по «Интерфаксу»).