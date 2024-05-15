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    ЦИК: на сентябрь запланированы 20 прямых выборов глав регионов. Но изменения еще могут быть

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    В связи с переводом на новые должности четырех глав регионов, в сентябре 2023 года состоятся дополнительные выборы губернаторов Хабаровского края, Калининградской области, Кемеровской области и Тульской области. Об этом 15 мая заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

    Таким образом, в единый день голосования 8 сентября к 16 запланированным выборам добавятся 4 досрочных, и общее количество прямых выборов глав регионов составит 20. Однако до 8 июля «изменения еще могут быть»: «Если еще что-то будет, мы дадим информацию, или останется все как есть сейчас», — сказала Памфилова (цитата по «Интерфаксу»).

    Фото: ЦИК России
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    «Всего в единый день голосования пройдет более 4 тыс. избирательных кампаний в 83 из 89 регионов нашей любимой родины России», — добавила она.

    Четырех бывших губернаторов Госдума накануне утвердила в должности министров.

    Фото: ЦИК России

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    ВыборыГубернаторыЦИКЕдиный день голосованияЭлла Памфилова
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