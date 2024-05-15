Минцифры высказалось об использовании биометрии для розыска людей

Единая биометрическая система (ЕБС) не может использоваться для поиска и отслеживания преступников. Об этом 15 мая сообщило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России в официальном телеграм-канале.
Ведомство напомнило, что ЕБС — государственная информационная система, обеспечивающая сбор персональных данных, их хранение и использование для аутентификации и идентификации пользователей, — никак не связана с городскими системами видеонаблюдения и не может использоваться в оперативно-разыскной деятельности.
ЕБС была разработана для повышения доступности различных сервисов, и добровольность ее использования закреплена законом №572 о биометрии. Вопрос об использовании системы в качестве инструмента работы силовых или правоохранительных структур в ведомстве «не прорабатывается и не обсуждается».
В сообщении также уточняется, что гражданина нельзя заставить использовать ЕБС или отказать ему в оказании услуг при нежелании регистрироваться в системе.
Распространяемая информация о возможном применении ЕБС в оперативно-разыскной работе недостоверна, говорится в публикации. Поводом для разъяснений, предположительно, стала публикация «Известий», в которой утверждалось, что выявлять нарушителей ПДД, курящих или распивающих алкоголь в неположенных местах будет Единая биометрическая система.
Ранее сообщалось, что до 1 марта 2025 года для покупки сим-карты в России иностранцам потребуется пройти регистрацию в Единой биометрической системе.