Минцифры высказалось об использовании биометрии для розыска людей

Единая биометрическая система (ЕБС) не может использоваться для поиска и отслеживания преступников. Об этом 15 мая сообщило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России в официальном телеграм-канале.

Ведомство напомнило, что ЕБС — государственная информационная система, обеспечивающая сбор персональных данных, их хранение и использование для аутентификации и идентификации пользователей, — никак не связана с городскими системами видеонаблюдения и не может использоваться в оперативно-разыскной деятельности.