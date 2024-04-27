Сотовые операторы соберут биометрию всех иностранцев. Минцифры ужесточит правила продажи сим-карт

До 1 марта 2025 года для покупки сим-карты в России иностранцам потребуется пройти регистрацию в Единой биометрической системе (ЕБС) и лично явиться в салон связи. Соответствующий законопроект подготовило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, сообщает 27 апреля пресс-служба ведомства.

Как будут работать новые правила для иностранцев

Заключить договор на услуги связи можно будет только после регистрации в Единой биометрической системе. После этого можно будет купить сим-карту, но только в официальных салонах связи или точках продаж — заключить договор онлайн будет нельзя. В договоре пропишут IMEI — номер телефона, в который будет установлена сим-карта. Если сим-карту переставят в другое устройство, то связь будет отключена. Переоформить IMEI можно будет в офисе оператора. На одного иностранного гражданина можно будет зарегистрировать не более 10 номеров.