Сотовые операторы соберут биометрию всех иностранцев. Минцифры ужесточит правила продажи сим-карт

До 1 марта 2025 года для покупки сим-карты в России иностранцам потребуется пройти регистрацию в Единой биометрической системе (ЕБС) и лично явиться в салон связи. Соответствующий законопроект подготовило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, сообщает 27 апреля пресс-служба ведомства.
Как будут работать новые правила для иностранцев
Заключить договор на услуги связи можно будет только после регистрации в Единой биометрической системе. После этого можно будет купить сим-карту, но только в официальных салонах связи или точках продаж — заключить договор онлайн будет нельзя. В договоре пропишут IMEI — номер телефона, в который будет установлена сим-карта. Если сим-карту переставят в другое устройство, то связь будет отключена. Переоформить IMEI можно будет в офисе оператора. На одного иностранного гражданина можно будет зарегистрировать не более 10 номеров.
Действующие договоры на оказание услуг связи необходимо будет переоформить до 1 марта 2025 года с учетом новых требований. В противном случае оператор связи вправе приостановить оказание услуг.
Что изменится для российских граждан
В законопроекте также указано, что граждане РФ смогут на портале «Госуслуг» увидеть информацию о всех номерах, зарегистрированных на их паспорт. Оповещение придет в смс и личный кабинет. Номера, которые гражданин не оформлял или фактически не использует, можно будет отключить.
При оформлении нового номера на имя гражданина ему будет направлено смс-уведомление, а также информация будет доступна в личном кабинете на «Госуслугах».
О том, что мигрантов обяжут сдавать биометрию для покупки российских сим-карт, писала 11 апреля газета «Ведомости». В версии издания говорилось, что требование не будет распространяться на дипломатов, беженцев и представителей международных организаций.