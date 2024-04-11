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    Мигрантов обяжут сдавать биометрию для покупки российских сим-карт

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    8 комментариев

    Иностранные граждане, в том числе трудовые мигранты или лица без гражданства смогут приобрести российские сим-карты только при наличии регистрации на портале «Госуслуг» с использованием биометрии и лично в салоне связи. Об этом пишут «Ведомости» в четверг, 11 апреля.

    Помимо прочего, законопроект требует от российских операторов включать в договоры об оказании услуг связи уникальный код устройства, который позволит его идентифицировать. При этом требование не будет распространяться на дипломатов, представителей международных организаций и беженцев.

    Договоры, заключенные с иностранцами до вступления закона в силу, операторы должны будут обновить до 1 марта 2025 года. Соответствующие изменения внесены в подготовленный Минцифры законопроект. Документ направлен в МВД, ФСБ, Роскомнадзор, МИД, ФАС и Минэкономразвития. Согласовать его предстоит до 15 апреля.

    Напомним, с 1 апреля Управление по вопросам миграции Петербурга начало аннулировать патенты мигрантов, которые приехали в регион в начале 2024 года, но так и не устроились на работу. Согласно законодательству, иностранцы, приезжающие в Россию с целью трудоустройства, должны в течение двух месяцев устроиться на работу и уведомить об этом миграционную службу.

    Ранее МВД России опубликовало тезисы разработанного ведомством законопроекта, ужесточающего государственный контроль в сфере миграции.

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    Комментарии 8

    Ak.aleks11 Апр 2024 в 12:11
    Только Путин и запутинцы одобряют и потворствуют мигрантам.
    +1−0
    denem11 Апр 2024 в 11:55
    Усы, лапы и хвост — вот мои документы (с)
    +2−0
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