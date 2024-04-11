Мигрантов обяжут сдавать биометрию для покупки российских сим-карт

Иностранные граждане, в том числе трудовые мигранты или лица без гражданства смогут приобрести российские сим-карты только при наличии регистрации на портале «Госуслуг» с использованием биометрии и лично в салоне связи. Об этом пишут «Ведомости» в четверг, 11 апреля.



Помимо прочего, законопроект требует от российских операторов включать в договоры об оказании услуг связи уникальный код устройства, который позволит его идентифицировать. При этом требование не будет распространяться на дипломатов, представителей международных организаций и беженцев.

