В Петербурге патенты мигрантов, которые так и не устроились на работу, будут аннулировать

С 1 апреля Управление по вопросам миграции Петербурга начало аннулировать патенты мигрантов, которые приехали в регион в начале 2024 года, но так и не устроились на работу.



Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 7 апреля, полиция провела проверки, которые показали, что часть иностранцев, приезжающих в Россию под предлогом официального трудоустройства, изначально не планирует работать, а использует возможность проживания в стране для «теневой деятельности».



Согласно законодательству, иностранцы, приезжающие в Россию с целью трудоустройства, должны в течение двух месяцев устроиться на работу и уведомить об этом миграционную службу. В противном случае мигранту грозит аннулирование трудового патента, а проживание в России иностранных граждан и лиц без гражданства с аннулированным патентом запрещено.

