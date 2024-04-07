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    В Петербурге патенты мигрантов, которые так и не устроились на работу, будут аннулировать

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    С 1 апреля Управление по вопросам миграции Петербурга начало аннулировать патенты мигрантов, которые приехали в регион в начале 2024 года, но так и не устроились на работу.

    Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 7 апреля, полиция провела проверки, которые показали, что часть иностранцев, приезжающих в Россию под предлогом официального трудоустройства, изначально не планирует работать, а использует возможность проживания в стране для «теневой деятельности».

    Согласно законодательству, иностранцы, приезжающие в Россию с целью трудоустройства, должны в течение двух месяцев устроиться на работу и уведомить об этом миграционную службу. В противном случае мигранту грозит аннулирование трудового патента, а проживание в России иностранных граждан и лиц без гражданства с аннулированным патентом запрещено.

    При задержании нелегальные трудовые мигранты подлежат выдворению за пределы РФ с ограничением въезда на территорию страны сроком на 5 лет, уточнили в главке.

    Ранее МВД России опубликовало тезисы разработанного ведомством законопроекта, ужесточающего государственный контроль в сфере миграции. Среди них — ограничение сроков временного пребывания в РФ, цифровой профиль иностранца и «соглашение о лояльности». В свою очередь Минтруд предложил ограничить срок заключения трудовых договоров с мигрантами двумя годами.

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