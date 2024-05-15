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    В Петербурге мужчина хотел продать больше 330 тысяч пачек сигарет. Его оштрафовали почти на полмиллиона

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    В Петербурге Пушкинский районный суд огласил приговор Эльману Рахманову, который хранил и собирался продать больше 330 тысяч пачек сигарет. Об этом 15 мая сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

    Свой план мужчина решил осуществить 23 января текущего года. Вечером, в районе 22 часов, он купил 333 150 пачек сигарет без маркировки. На покупку табачных изделий Рахманов потратил больше 42 миллионов рублей. Хранил сигареты он не дома, а в Шушарах — в морских контейнерах, которые специально для этого арендовал.

    После того, как мужчину задержали правоохранители, он признался и раскаялся в содеянном.

    Рахманову назначен штраф — 450 тысяч рублей.

    «60 пачек сигарет без маркировки, предусмотренной законодательством РФ, хранящиеся на складе временного хранения, подлежат уничтожению», — уточнили в объединенной пресс-службе судов.

    Ранее в поездах из России в Латвию попытались вывезти более 22 тысяч пачек сигарет.

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    СигаретыПродажаШтраф
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