В Петербурге мужчина хотел продать больше 330 тысяч пачек сигарет. Его оштрафовали почти на полмиллиона

В Петербурге Пушкинский районный суд огласил приговор Эльману Рахманову, который хранил и собирался продать больше 330 тысяч пачек сигарет. Об этом 15 мая сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.



Свой план мужчина решил осуществить 23 января текущего года. Вечером, в районе 22 часов, он купил 333 150 пачек сигарет без маркировки. На покупку табачных изделий Рахманов потратил больше 42 миллионов рублей. Хранил сигареты он не дома, а в Шушарах — в морских контейнерах, которые специально для этого арендовал.



После того, как мужчину задержали правоохранители, он признался и раскаялся в содеянном.



Рахманову назначен штраф — 450 тысяч рублей.



«60 пачек сигарет без маркировки, предусмотренной законодательством РФ, хранящиеся на складе временного хранения, подлежат уничтожению», — уточнили в объединенной пресс-службе судов.



Ранее в поездах из России в Латвию попытались вывезти более 22 тысяч пачек сигарет.

