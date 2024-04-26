Более 20 тысяч пачек сигарет спрятались в поездах, следовавших в Латвию, но их рассекретили

За неделю из России в Латвию попытались вывезти более 22 тысяч пачек сигарет. Их спрятали в вагонах поездов, но тайники рассекретили.



Как сообщает Северо-Западная таможня 26 апреля, товар нашли сотрудники Псковской таможни и пограничного управления ФСБ Псковской области в вагонах двух составов поездов, следовавших в Латвию через ЖДПП Посинь.