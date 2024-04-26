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    Более 20 тысяч пачек сигарет спрятались в поездах, следовавших в Латвию, но их рассекретили

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    За неделю из России в Латвию попытались вывезти более 22 тысяч пачек сигарет. Их спрятали в вагонах поездов, но тайники рассекретили.

    Как сообщает Северо-Западная таможня 26 апреля, товар нашли сотрудники Псковской таможни и пограничного управления ФСБ Псковской области в вагонах двух составов поездов, следовавших в Латвию через ЖДПП Посинь.

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    Сначала сотрудники при осмотре состава обнаружили 11,2 тысячи пачек в двух технологических полостях. Затем через несколько дней в другом составе обнаружили еще 11 тысяч пачек. Они были спрятаны в вагоне с подсолнечным шротом в брикетах, обтянутых пленкой. Все найденные сигареты оказались белорусского производства. Оба вагона следовали в адрес латвийских организаций.

    «В первом случае злоумышленники решили испробовать простой способ незаконного перемещения табачной продукции, во втором — специально подготовили вагон для перемещения незадекларированного товара: выпилили отверстия, закрепили крышки магнитами и замаскировали их краской под цвет вагона. Даже не забыли нанести краску, пытаясь имитировать загрязнение вагона», — поделился начальник таможенного поста ЖДПП Посинь Виктор Семенов.

    Предварительная стоимость изъятой табачной продукции и в первом, и во втором случаях превышает один миллион рублей. Возбуждены дела об административных правонарушениях по сокрытию товаров от таможенного контроля путем использования тайников (часть 2 статьи 16.1 КоАП РФ). Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

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