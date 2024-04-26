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    28 мая — круглый стол «Телемедицинские консультации: когда к врачу идти не обязательно»

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    Развитие телемедицины стало одним из ключевых трендов последних лет. Наиболее активно она начала расти во время эпидемии COVID-19, но продолжает расти и сейчас. На некоторых платформах может зарегистрироваться любой врач, и пациент может выбирать сам себе специалиста, где-то консультации проводят только врачи отдельных клиник. Сами клиники тоже запускают удаленные консультации. О том, что такое телемедицина сегодня и по каким поводам можно (и нужно) обращаться к врачам дистанционно, обсудим на круглом столе.

    Вопросы для обсуждения:

    — Что из себя представляет телемедицина сегодня?

    — К каким врачам и за какими услугами чаще всего обращаются пациенты с помощью телемедицинских технологий?

    — Какие платформы используются для телемедицинских консультаций? Как отечественные разработчики участвуют в создании таких систем?

    — Какие юридические ограничения существуют для применения телемедицины? Какие изменения с правовой точки зрения, вы считаете, нужны?

    — Как будет развиваться телемедицина в будущем? Какое направление вы считаете оптимальным?

    К участию в круглом столе приглашаются:

    • IT-компании, разрабатывающие решения для телемедицины
    • клиники, развивающие телемедицину
    • врачи, занимающиеся телемедицинскими консультациями
    • телемедицинские сервисы

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанке.ру».

    Круглый стол пройдет в 16:00 / 28 мая 2024 года

    По вопросам участия обращаться:

    Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru

    План мероприятий

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