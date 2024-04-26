28 мая — круглый стол «Телемедицинские консультации: когда к врачу идти не обязательно»

Развитие телемедицины стало одним из ключевых трендов последних лет. Наиболее активно она начала расти во время эпидемии COVID-19, но продолжает расти и сейчас. На некоторых платформах может зарегистрироваться любой врач, и пациент может выбирать сам себе специалиста, где-то консультации проводят только врачи отдельных клиник. Сами клиники тоже запускают удаленные консультации. О том, что такое телемедицина сегодня и по каким поводам можно (и нужно) обращаться к врачам дистанционно, обсудим на круглом столе.
Вопросы для обсуждения:
— Что из себя представляет телемедицина сегодня?
— К каким врачам и за какими услугами чаще всего обращаются пациенты с помощью телемедицинских технологий?
— Какие платформы используются для телемедицинских консультаций? Как отечественные разработчики участвуют в создании таких систем?
— Какие юридические ограничения существуют для применения телемедицины? Какие изменения с правовой точки зрения, вы считаете, нужны?
— Как будет развиваться телемедицина в будущем? Какое направление вы считаете оптимальным?
К участию в круглом столе приглашаются:
- IT-компании, разрабатывающие решения для телемедицины
- клиники, развивающие телемедицину
- врачи, занимающиеся телемедицинскими консультациями
- телемедицинские сервисы
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанке.ру».
Круглый стол пройдет в 16:00 / 28 мая 2024 года
По вопросам участия обращаться:
Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru