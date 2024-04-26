28 мая — круглый стол «Телемедицинские консультации: когда к врачу идти не обязательно»

Развитие телемедицины стало одним из ключевых трендов последних лет. Наиболее активно она начала расти во время эпидемии COVID-19, но продолжает расти и сейчас. На некоторых платформах может зарегистрироваться любой врач, и пациент может выбирать сам себе специалиста, где-то консультации проводят только врачи отдельных клиник. Сами клиники тоже запускают удаленные консультации. О том, что такое телемедицина сегодня и по каким поводам можно (и нужно) обращаться к врачам дистанционно, обсудим на круглом столе.

Вопросы для обсуждения:



— Что из себя представляет телемедицина сегодня?



— К каким врачам и за какими услугами чаще всего обращаются пациенты с помощью телемедицинских технологий?



— Какие платформы используются для телемедицинских консультаций? Как отечественные разработчики участвуют в создании таких систем?

