Кто поможет с велосипедом на ЗСД Фонтанка Фесте: памятка для участников

Участие в ЗСД Фонтанка Фесте — это испытание не только для велосипедиста, но и для его велосипеда. Но мы готовы помочь вам с решением технических вопросов, чтобы ничто не омрачило праздника.
Во-первых, если у вас еще нет велосипеда или вы не уверены в его выносливости — это не повод отказываться от участия в ЗСД Фонтанка Фесте. Вы можете взять велосипед в прокат у нашего партнера — компании «ВелоДрайв», но для этого необходимо его заранее забронировать по электронной почте. Также можно забронировать шлем. Все подробности о стоимости и условиях проката вам расскажут в переписке. Дополнительный бонус — вам не надо будет добираться на велосипеде домой, его заберут сразу в конце маршрута.
Во-вторых, если, уже прибыв в стартовый городок, вы засомневаетесь в техническом состоянии своего велосипеда (слетела цепь или надо подкачать колеса) и вам потребуется помощь, то вы сможете обратиться в одну из двух станций техобслуживания.
В-третьих, на трассе и на финише маршрута также будут работать машины техобслуживания, которые помогут тем, кто испытывает какие-то трудности с «железным конем». Ведь после окончания заезда многим еще придется проделать достаточно длинный путь до дома, и лучше без сюрпризов.
Ну а если велосипед сломается основательно во время маршрута или у вас не хватит сил докрутить педали до финиша — не отчаивайтесь. В завершение каждого заезда мы запустим специализированные автобусы, которые будут довозить до конца дистанции всех отставших участников вместе с их велосипедами.
В общем, без поддержки специалистов на всех этапах ЗСД Фонтанка Феста мы вас не оставим. Так что если вы еще не участвуете в нашем фестивале — срочно регистрируйтесь на официальном сайте, регистрация заканчивается 23 мая.