Кто поможет с велосипедом на ЗСД Фонтанка Фесте: памятка для участников

Участие в ЗСД Фонтанка Фесте — это испытание не только для велосипедиста, но и для его велосипеда. Но мы готовы помочь вам с решением технических вопросов, чтобы ничто не омрачило праздника.

Во-первых, если у вас еще нет велосипеда или вы не уверены в его выносливости — это не повод отказываться от участия в ЗСД Фонтанка Фесте. Вы можете взять велосипед в прокат у нашего партнера — компании «ВелоДрайв», но для этого необходимо его заранее забронировать по электронной почте. Также можно забронировать шлем. Все подробности о стоимости и условиях проката вам расскажут в переписке. Дополнительный бонус — вам не надо будет добираться на велосипеде домой, его заберут сразу в конце маршрута.