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    В Мурино задержан известный белорусский врач Владимир Мартов. Ему не простили критику здравоохранения

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    Оперативники уголовного розыска задержали в Мурино гражданина Белоруссии, который был заведующим отделением анестезиологии и реанимации Витебской больницы скорой помощи, а на второй год коронавирусной пандемии получил обвинение в организации экстремистского сообщества.

    Речь идет о докторе Владимире Мартове. Его начали преследовать после того, как он заговорил о том, что статистику смертности от коронавируса якобы скрывают. Это было в 2020 году, когда власти уверяли, что от новой инфекции пока никто не умер. В апреле 2021 года Мартова уволили из БСМП. После этого он дал интервью местному YouTube-каналу и начал выпускать подкаст. Видео-интервью с бывшим доктором спустя несколько месяцев Центральный суд Минска признал экстремистским материалом. Мартов уехал из страны.

    На родине бывшему врачу заочно избрана мера пресечения в виде ареста. Пока что задержанный доставлен в 87 отдел полиции по Всеволожскому району Ленобласти.

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    БелоруссияЗадержанВрачКоронавирус
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