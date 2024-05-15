В Польше заочно арестован судья, запросивший политическое убежище в Белоруссии

Суд в Польше заочно арестовал судью 2-го отделения воеводского административного суда Варшавы Томаша Шмидта, выехавшего в Белоруссию и запросившего там политического убежища. Об этом 15 мая сообщает ТАСС.

«Варшавский суд удовлетворил ходатайство о предварительном заключении под стражу на три месяца бывшего судьи Томаша Шмидта», — заявил прокурор Национальной прокуратуры республики Артур Казновский.

Ранее польская прокуратура возбудила уголовное дело о шпионаже против Шмидта: в бытность свою главой юридического отдела в Национальном совете судей, он имел доступ к секретной информации. В интервью белорусским СМИ сам Шмидт намекал, что некоторые документы могут достаться от него КГБ, а Александр Лукашенко называл бегство Шмидта «ударом под дых властям Польши».