ЛОМО заряжается «Калашниковым». Петербургский завод переходит под контроль ижевского концерна

Фото: ИТАР-ТАСС / Сергей Смольский Поделиться Поделиться





Руководство завода ЛОМО объявило трудовому коллективу о том, что предприятие теперь принадлежит концерну «Калашников». Уже 20 мая ожидается назначение нового гендиректора, который будет представлять нового собственника, а 29 мая сменится совет директоров. Глубоко убыточный завод теперь ожидает новый импульс для развития в логике импортозамещения.



Согласно информации, распространенной ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе, ЛОМО был передан под управление «Калашникову» решением Военно-промышленной комиссии РФ. По неподтвержденным данным, причиной этому послужили претензии к исполнению гособоронзаказа.



В какой именно форме ЛОМО переходит к «Калашникову», не уточняется. Гендиректор и владелец 10% завода Александр Аронов подтвердил факт перехода контроля к концерну, но детали сообщать не стал.

Для широкой публики ЛОМО (ранее — Ленинградский оптико-механический завод) — это, в первую очередь, фотоаппараты. Для специалистов — промышленная оптика, оптические прицелы, светофоры и даже автоматические избирательные урны (КОИБы). Особняком стоят оптические и оптоэлектронные компоненты систем для ВМФ и ВКС. Уточнять не стоит.



Правда, широкий спектр продукции, даже оборонного характера, в последнее время не приносил доходов предприятию. При выручке в 8,5 млрд рублей, убыток — 211 миллионов. В последний раз акционеры видели прибыль еще в 2021 году.

Судя по тому, что в прошлом году только процентов по кредитам ЛОМО выплатил на 463 млн рублей, долговая нагрузка у предприятия немаленькая. В цифрах так: заемные средства (краткосрочные и долгосрочные) — 4,2 млрд рублей, кредиторская задолженность — 11,7 миллиарда. В активе — дебиторка на 3,6 млрд рублей.



Так что, как ни обидно, приходится констатировать — очень заметную часть дохода заводу приносила недвижимость, оставшаяся с советских еще времен. В первую очередь — основная площадка на Чугунной улице, 20. Там около 34 га земли и 240 тыс. квадратных метров помещений самого разного качества. Еще один крупный комплекс, где в перестройку начали было возводить новые корпуса, — на улице Оптиков. Там на 13 га почти 100 тысяч квадратов.

На углу улицы Жукова и Кондратьевского проспекта — небольшая площадка в 2,7 га и 43 тыс. квадратов под производство, склады и офисы. Чуть побольше — на улице Михайлова рядом с Финляндским вокзалом: 5,3 га и 51 тыс. кв. метров. Кроме того, есть собственное старинное красивое здание на углу Чугунной и Литовской улиц, а также арендуемые у города помещения на Удельном проспекте под офисы и торговлю прямо напротив одноименной станции метро.



Есть у ЛОМО также небольшие помещения в Москве (около 600 метров в Брюсовом переулке чуть более чем в полукилометре от Кремля), а также огромные угодья в Ленобласти — почти 1000 га, в том числе ныне заброшенный ДОЛ «Лада» (филиал ЛОМО) в Выборгском районе у деревни Тарасовка.

Юридически управление недвижимостью не выделено в отдельное юрлицо. «Управляющая компания ЛОМО-Недвижимость» — всего лишь филиал основного АО. Правда, каков его вклад в общую 8,5 миллиардную выручку ЛОМО, неизвестно.

Еще одна довольно крупная статья доходов — поставка тепла и электроэнергии. В прошлом году 100% «дочка» ЛОМО ООО «Сбытовая энергетическая компания» заработала 400 млн рублей (правда, чистая прибыль составила лишь 2,5 миллиона). Кроме собственных арендаторов и самого ЛОМО, она снабжает теплом расположенную по соседству с заводом больницу Св. Луки и некоторые подразделения регионального управления ФСИН на Полюстровском проспекте.



Есть еще один нюанс. Очень многие направления деятельности предприятия вынесены в отдельные юрлица, в которых сам ЛОМО — миноритарий. К примеру, у завода всего 25% в ООО «ЛОМО-МИКРОСИСТЕМЫ» (выручка 42 млн рублей, производит микроскопы и блоки управления к ним), в ООО «ЛОМО ФОТОНИКА ПЛЮС» (производит инфракрасные анализаторы для сельского хозяйств, выручка 24 млн рублей), в ООО «ЛОМО МЕТЕО» (поставляет термогигробарометры, анемометры, ультразвуковые измерители скоростей потока, дальнометры и лазерные датчики облаков, выручка — 211 млн рублей). ООО «ПЕТРО-ЛОМО» изготавливает специальную деревянную тару для приборов, у ЛОМО там 15%. ООО «ЛОМО-ПРИБОР» делает приборы промышленного учёта природного газа, выручка 36 млн рублей, у ЛОМО — 4%. ЗАО «ГИЗЕКЕ & ДЕВРИЕНТ — ЛОМО» делает банковское оборудование (счетчики, детекторы, сортировщики банкнот и депозитные машины), выручка — 162 миллиона, у ЛОМО — 15,3%.



Контрольный пакет (51%) у ЛОМО есть в ЗАО «ЛОМО ЛАЗЕР» с выручкой в 285 млн рублей. Компания занимается аутсорсинговым изготовлением металлических и оптических деталей. Она прибыльная и принесла в прошлом году заводу и его партнеру, не названному физлицу, 36 млн рублей, из которых 11,6 миллионов были выплачены в виде дивидендов.



С ЛОМО многие годы очень четко ассоциировалась фигура Ильи Клебанова. Придя на завод обычным рабочим в 1977 году, он в 1992 году возглавил предприятие и принял участие в его приватизации. Впоследствии, работая уже на госслужбе, он входил в совет директоров предприятия, а его родственники занимали посты в топ-менеджменте компании. Его брат Александр Клебанов до сих пор, к примеру, возглавляет самую «денежную» «дочку» ЛОМО ООО «СБЫТОВАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» и входит в совет директоров завода. Какую роль сейчас сыграла фигура бывшего полпреда и вице-премьера Ильи Клебанова в решении о передаче ЛОМО под управление «Калашникова», неизвестно.



Финансовые показатели, владельцы и состав совета директоров АО «Концерн Калашников», который производит 95% стрелкового оружия в России, не раскрываются. По состоянию на 2020 год он на 75%-1 акция принадлежал компании «Транскомплектхолдинг» (ТКХ), которую в 2020 году купил экс-замминистра транспорта Алан Лушников. 25%+1 акция тогда оставались в собственности госкорпорации «Ростех».

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

