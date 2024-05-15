Реклама

    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 13

    2 м/с, зап

    768мм

    55%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd91.36eur98.67
    Реклама

    Turkiye: Эрдоган провел экстренное заседание после информации о готовящемся путче

    511
    обсудить

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ночью провел экстренное заседание с руководством силовых структур после информации о об угрозе государственного переворота, сообщает 15 мая газета Türkiye.

    Соратник президента, председатель партии Националистического движения Девлет Бахчели предупредил, что в рядах полиции, предположительно, зреет заговор с целью свержения Эрдогана. Уже уволены несколько полицейских, обвиняемых в связях с преступной организацией, и Бахчели призвал не останавливаться на этом. «Эта ситуация является заговором, который нельзя разрешить путем отстранения от должности нескольких начальников полиции», - говорится в публикации.

    По данным издания, Эрдоган в президентской резиденции встретился с министром юстиции страны Йылмазом Тунджем и руководителем Национальной разведывательной организации Ибрагимом Калыном.

    Главная прокуратура Анкары проводит расследование возможного заговора - создания незаконной организации для совершения преступления против безопасности и конституционного строя государства, пишет газета Hürriyet.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close