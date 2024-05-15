Turkiye: Эрдоган провел экстренное заседание после информации о готовящемся путче

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ночью провел экстренное заседание с руководством силовых структур после информации о об угрозе государственного переворота, сообщает 15 мая газета Türkiye.
Соратник президента, председатель партии Националистического движения Девлет Бахчели предупредил, что в рядах полиции, предположительно, зреет заговор с целью свержения Эрдогана. Уже уволены несколько полицейских, обвиняемых в связях с преступной организацией, и Бахчели призвал не останавливаться на этом. «Эта ситуация является заговором, который нельзя разрешить путем отстранения от должности нескольких начальников полиции», - говорится в публикации.
По данным издания, Эрдоган в президентской резиденции встретился с министром юстиции страны Йылмазом Тунджем и руководителем Национальной разведывательной организации Ибрагимом Калыном.
Главная прокуратура Анкары проводит расследование возможного заговора - создания незаконной организации для совершения преступления против безопасности и конституционного строя государства, пишет газета Hürriyet.