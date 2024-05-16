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    «Ъ»: ФСБ и Минцифры обсуждают ужесточение контроля за оборотом сим-карт. Среди вариантов — продажа по биометрии

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    Федеральная служба безопасности и Министерство цифрового развития России обсуждают регулирование оборота сим-карт для борьбы с серым рынком. Об этом 16 мая сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к операторам связи.

    Ведомства рассматривают три основных сценария реализации сим-карт: по биометрическим данным покупателя, исключительно в салонах связи, отделениях «Почты России» или в МФЦ и посредством приложения «Госключ», позволяющего заключить договор в электронной форме (цифровая подпись).

    На настоящий момент помимо салонов связи сим-карты можно приобрести через различных посредников, заключающих договор о продаже; среди них много так называемых «серых дилеров», на которых приходится 35–70 % продаж сим-карт. В компании «Мегафон» подтвердили сам факт обсуждения условий продажи сим-карт, но конкретную инициативу называть не стали. В МТС выразили сомнения в эффективности продаж по биометрии: это может увеличить расходы операторов на миллиарды рублей, а количество россиян, которые не захотят сдавать биометрические данные и начнут искать «пути обхода», увеличится.

    Ранее Минцифры предложило предоставлять правоохранителям не только IP-адреса пользователей, но и номера их сетевых портов.

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