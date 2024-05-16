«Ъ»: ФСБ и Минцифры обсуждают ужесточение контроля за оборотом сим-карт. Среди вариантов — продажа по биометрии

Федеральная служба безопасности и Министерство цифрового развития России обсуждают регулирование оборота сим-карт для борьбы с серым рынком. Об этом 16 мая сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к операторам связи.

Ведомства рассматривают три основных сценария реализации сим-карт: по биометрическим данным покупателя, исключительно в салонах связи, отделениях «Почты России» или в МФЦ и посредством приложения «Госключ», позволяющего заключить договор в электронной форме (цифровая подпись).